Były gwiazdor Brazylii obwołał się "posłańcem" i szokuje. Na nowo zinterpretował Biblię

Hernanes to były reprezentant Brazylii, który rozegrał w jej barwach 27 meczów. Podczas kariery piłkarskiej występował w m.in. Interze, Lazio oraz Juventusie, z którego w lutym 2017 roku przeniósł się do Chin. W styczniu ubiegłego roku rozstał się z zespołem Sport Recife, a po czterech miesiącach na bezrobociu postanowił zawiesić korki na kołku i skupić się na innych zajęciach. Otworzył w Turynie własną winiarnię, a ponadto skupił się bardziej na religii.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Były reprezentant Brazylii chce zostać "posłańcem wiary". Zaproponował nową interpretację Biblii

Brazylijski dziennik "Estadao" przekazał w czwartek niezwykle zaskakujące informacje. 38-latek wydaje właśnie swoją pierwszą książkę o nazwie "Carta do Prophet". "Podczas pierwszej nocy pisania, w ogóle nie spałem. Była piąta nad ranem, a ja czytałem to, co stworzyłem i mówiłem sobie: Wow, to jest naprawdę dobre" - przekazał, cytowany przez gazetę.

PZPN sprzedaje prawa do reprezentacji Polski. Pakietem. "90 proc. więcej"

Były pomocnik, który jest nazywany w kraju "Prorokiem" ze względu na wplatanie biblijnych sentencji do swoich wypowiedzi, zaskoczył treścią wyprodukowanego dzieła, ponieważ zdecydował się przeanalizować fragmenty Starego i Nowego Testamentu. Zaproponował też nową interpretację Biblii i przekazał, że będzie "posłańcem wiary". Jego zadaniem będzie zachęcanie ludzi do praktykowania religii.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

"Przesłaniem, które chcę głosić, jest ocalenie pierwotnego znaczenia Ewangelii. Chcę, aby ludzie znali przesłanie Jezusa i wiedzieli, czym jest wiara" - zakomunikował. "Estadao" dodało, że piłkarz nie należy do żadnego duchowieństwa religijnego, dlatego ma większą swobodę przemieszczania się wśród ludzi i rozumienia ich potrzeb.

Piszczek zwrócił się do Błaszczykowskiego. Pokazał, co znaczy klasa

Podczas piłkarskiej kariery Hernanes zdobywał trzykrotnie Puchar Włoch, dwukrotnie mistrzostwo Włoch, a ponadto dwa razy zostawał mistrzem Brazylii. W 2008 roku dostąpił jednak największego wyróżnienia, ponieważ został wybrany piłkarzem roku w swoim kraju.