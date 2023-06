Messi wyjaśnia powody transferu do Interu Miami. "Pomysł był zupełnie inny"

Chociaż kontrakt nie jest jeszcze oficjalnie podpisany, to wiadomo, że Leo Messi w przyszłym sezonie reprezentował będzie barwy Interu Miami. Argentyńczyk podpisze umowę z klubem Davida Beckhama, gdy tylko 30 czerwca wygaśnie jego kontrakt z PSG. - Postanowiłem, że jeśli powrót do Barcelony się nie uda, to opuszczę Europę. Nie chcę być w centrum uwagi, wolę myśleć więcej o mojej rodzinie - poinformował Messi w wywiadzie udzielonym w poprzednim tygodniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

"Messimania" w Chinach. Oszuści w akcji. Znaleźli sposób

Leo Messi cieszy się z przejścia do Interu Miami. "Jestem świadomy"

Przy okazji trwającego zgrupowania reprezentacji Argentyny tamtejsza telewizja opublikowała zapowiedź wywiadu zatytułowanego "Droga do wieczności", w którym Leo Messi ma opowiedzieć o swojej karierze, mundialu w Katarze czy właśnie przenosinach do Interu Miami.

- Przejście do Stanów Zjednoczonych? Czuję się z tym dobrze, chociaż na początku pomysł był zupełnie inny. Cieszę się z podjętej decyzji. Jestem gotowy i nie mogę doczekać się nowego wyzwania. Myślę, że to ważny krok, ale jednocześnie jestem świadomy, co on oznacza - powiedział Messi, którego słowa cytuje dziennik "Sport". Można podejrzewać, że Messi, mówiąc "o innym pomyśle" odnosił się do nieudanego powrotu do FC Barcelony.

W zapowiedzi rozmowy z argentyńską stacją zawodnik powiedział, jak chce być zapamiętany w przyszłości. - Poza strefą sportową, to chcę, żeby ludzie pamiętali mnie, jako normalną i dobrą osobę. Szczególnie chciałbym, żeby tak zapamiętały mnie osoby, z którymi się znam, jak koledzy z drużyny - stwierdził.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Fernando Santos wsadzony na minę. Przynajmniej poznał polską duszę

Obecnie mistrz świata z Kataru przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Argentyny. W czwartek w meczu towarzyskim drużyna wygrała 2:0 z Australią, a Messi strzelił w tym spotkaniu najszybszego gola w swojej karierze. Potrzebował do tego zaledwie 80 sekund. Kolejny mecz Argentyńczycy rozegrają w poniedziałek 19 czerwca z Indonezją.