Kluczowa zmiana w Ekstraklasie. Kluby doszły do porozumienia

Rywalizacja o pieniądze to jedna z kluczowych kwestii dla polskich klubów piłkarskich. Do tej pory pula nagród wypłacana przez władze Ekstraklasy nie były zadowalająca dla zespołów zajmujących niższe pozycje.

Nowy podział nagród w Ekstraklasie

Przed poprzednim posiedzeniem Ekstraklasy, które miało miejsce 29 maja, 12 klubów grających w najwyższej klasy rozgrywkowej zaproponowało zupełnie nowy podział nagród, który jednak nie przeszedł. Wówczas kilka drużyn, wśród których znalazły się m.in. Warta Poznań czy Widzew Łódź stwierdziły, że należałoby spokojnie przeanalizować propozycję i dojść do wspólnego konsensusu.

To stało się w czwartek 15 czerwca. Od tego dnia obowiązują już nowe zapisy dotyczące podziału nagród. Co najważniejsze, pula stała została zwiększona z 44 do 50 procent całej sumy. Swoje 14 procent nagród utrzymały zespoły, które awansują do eliminacji europejskich pucharów. Bez zmian pozostały także nagrody związane z programem Pro Junior System (2,5 procent), kwoty za miejsce w sezonie (18,5 procent) i opłata solidarnościowa dla spadkowiczów (1 procent).

Zmianie uległa natomiast kwota przyznawana klubom na podstawie rankingu historycznego. Wcześniej Ekstraklasa przyznawała na tej zasadzie aż 20 procent nagród. Teraz kwota ta zmaleje do 14 procent, co jest bardzo dobrą informacją dla klubów, które w ostatnich latach nie grały w Ekstraklasie w każdym sezonie.

Do nowego sezonu Ekstraklasy pozostał już nieco ponad miesiąc. Pierwszą kolejkę spotkań zaplanowano na 22-23 lipca.