Napoli ma nowego trenera! Kiedyś prowadził Ronaldo, teraz będzie trenował Zielińskiego

Napoli zostało mistrzem Włoch i w pewnym momencie stało się jasne, że będzie musiało szukać nowego trenera. Sam Spalletti przyznał w mediach, że teraz uda się na zasłużony odpoczynek. Wśród kandydatów na trenera pojawiali się Luis Enrique, dobrze znany polskim kibicom Paulo Sousa czy Christoph Galtier.

Właściciel Napoli zaskoczył wszystkich

Właściciel Napoli znów jednak zaskoczył wszystkich i postawił na Rudiego Garcię. To właśnie tego trenera klubowe media włoskiego klubu ogłosiły w czwartek wieczorem jako nowego szkoleniowca drużyny Piotra Zielińskiego. 59-letni Francuz ostatnio pracował w Arabii Saudyjskiej.

I to w nie byle jakim klubie, bo Al-Nassr, gdzie przecież gra Cristiano Ronaldo. Francuski szkoleniowiec został stamtąd zwolniony w kwietniu, a powodem rozstania miał być konflikt z piłkarzami. To jednak nie odstraszyło De Laurentiisa, który postanowił dać szansę trenerowi, który na koncie ma między innymi mistrzostwo i puchar Francji zdobyte z LOSC Lille. Podopiecznym Garcii był wtedy Ludovic Obraniak.

Piotr Zieliński ma nowego trenera. Już kiedyś pracował w Serie A

Teraz pod opieką Francuza będzie inny Polak, czyli Piotr Zieliński, który w tym sezonie był kluczowym zawodnikiem mistrza Włoch. Pomocnik wciąż jednak nie doszedł do porozumienia z Napoli w sprawie podpisania nowego kontraktu. Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2024 roku. Wciąż możliwe jest, że Zieliński odejdzie z klubu.

Rudi Garcia nie jest szkoleniowcem nieznanym we Włoszech. Po zakończeniu pracy z Lille przeszedł do AS Romy, gdzie trenował przez 2,5 roku. Włoski klub poprowadził w 118 spotkaniach. Zaliczył tam fantastyczny początek i kibice mogli mieć nawet nadzieję na mistrzostwo Włoch - te ostatecznie zdobył Juventus. Zwolniony został zwolniony w styczniu 2016 roku po tym jak Roma wygrała zaledwie jedno z 10 kolejnych spotkań. Następnie wrócił do Francji, gdzie trenował wielkie marki - Olympique Marsylia i Lyon - aż w końcu trafił do Arabii Saudyjskiej. Teraz wraca do Europy i przed nim ciężkie zadanie. Będzie musiał poprowadzić mistrzowskie Napoli, które prawdopodobnie pożegna się z kilkoma najlepszymi zawodnikami.