Iron Maiden na stadionie polskiego drugoligowca. Tego jeszcze nie grali

Iron Maiden jest to jeden z najwybitniejszych brytyjskich zespołów heavymetalowych, który powstał w 1975 roku w Londynie. Na przestrzeni blisko 50 lat światowej kariery, muzycy formacji zostali laureatami setek nagród muzycznych, w tym m.in. Grammy Awards. W 2005 roku zespół został wprowadzony do Hollywood Rock Walk of Fame. Podczas swojej historii wielokrotnie gościł w Polsce, a jego występy zawsze gromadziły tłumy fanów. Ostatnio po raz kolejny odwiedził Kraków, w którym nieoczekiwanie zagościł również na boisku.

Iron Maiden rozegrał mecz na stadionie Hutnika Kraków. Jego rywalem był dostawca puszek

Zespół Iron Maiden w ostatnich dniach dwukrotnie pojawił się w krakowskiej Tauron Arenie. Przed rozpoczęciem środowego występu muzycy zdecydowali się zorganizować mecz piłkarski. Jak przekazał dyrektor marketingu Hutnika Kraków Marcin Kądziołka, w tym spotkaniu zagrała drużyna stworzona przez gitarzystę Steve'a Harrisa, która zmierzyła się z reprezentacją firmy Canpack, dostawcy puszek oraz kapsli, sygnowanego przez Iron Maiden piwa.

W drużynie Iron Maiden wystąpił między innymi syn Harrisa, George oraz były reprezentant Szkocji Colin Hendry. Starcie trwało pełne 90 minut i zakończyło się bezbramkowym remisem. Po jego zakończeniu władze Hutnika podarowały Harrisowi klubową koszulkę z jego nazwiskiem.

- Ciekawostką jest, że jest to koszulka na sezon 2023/24. Steve Harris stał się pierwszym posiadaczem naszych trykotów meczowych na nowy sezon. Tym samym nasze nowe meczówki zostały zaprezentowane w najbardziej oryginalny z możliwych sposobów. Myślę, że takiej formy prezentacji nowych koszulek mogą nam pozazdrościć wszyscy w Polsce, a pewnie i na świecie - zakomunikował za pośrednictwem klubowej strony internetowej prezes klubu Artur Trębacz.

Hutnik Kraków z dorobkiem 40 punktów zajął 12. miejsce w niedawno zakończonym sezonie II ligi. W ostatniej kolejce przegrał 0:1 ze Zniczem Pruszków, który dzięki temu zwycięstwu bezpośrednio awansował do I ligi.