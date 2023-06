Po tej decyzji Błaszczykowski wściekł się na Nawałkę. "Przyjął to źle"

Jakub Błaszczykowski na pewno inaczej wyobrażał sobie zakończenie kariery reprezentacyjnej. Od czasu jego ostatniego meczu minęły już prawie cztery lata. Miał on miejsce jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka, w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2020 przeciwko Austrii. Potem wybuchła pandemia, a piłkarza dodatkowo męczyły kontuzje. Mecz z Niemcami będzie miał więc bardzo gorzki posmak dla legendy polskiej piłki.

Nawałka chwali współpracę z Błaszczykowskim. "Postawa godna podziwu"

Od pracy Adama Nawałki w Lechu Poznań minęły już ponad cztery lata, ale były selekcjoner wciąż nie znalazł nowego pracodawcy - choć kilkakrotnie łączono go z innymi klubami oraz reprezentacjami. Trener zdecydował się udzielić wywiadu portalowi WP SportoweFakty, w którym opowiedział o współpracy z kończącym reprezentacyjną karierę Błaszczykowskim.

- Przede wszystkim mam dobre wspomnienia związane z Kubą. Oczywiście - jak to w piłce bywa - zdarzają się i gorsze momenty, ale najważniejszy jest obopólny szacunek. Zawsze darzyłem Kubę wielką estymą. Zarówno za dokonania w reprezentacji, jak i Wiśle Kraków. Kuba podejmował także wiele inicjatyw społecznych, jego postawa jest godna podziwu. To zawodnik z "duszą", oddający całe serce na boisku i poza nim - wychwalał byłego kapitana reprezentacji Polski.

Najlepiej o prawdziwości tych słów świadczy postawa Błaszczykowskiego po przyznaniu kapitańskiej opaski Robertowi Lewandowskiemu. - Kuba miał wtedy trudniejszy moment, ponieważ nie grał w reprezentacji ponad rok z powodu dwóch poważnych kontuzji. To zaważyło, sytuacja tego wymagała i musiałem podjąć decyzję, kto będzie kapitanem. Przyjął to źle, ale starałem się go przekonać, że wszyscy na niego liczymy: ja i drużyna. Stąd kilka moich wizyt w Dortmundzie - podsumował Nawałka.

Adam Nawałka wspominał też zaangażowanie i wielką ambicję Błaszczykowskiego przed Euro 2016 we Francji, gdzie powołał go pomimo wątpliwości dotyczących formy zawodnika po przejściach. - Z satysfakcją wspominam, z jakim nastawieniem przyjechał na zgrupowanie. Pokazał to, czego oczekiwałem, czyli dużą energię, zaangażowanie. Był pozytywnym duchem drużyny, a wiemy, jak ważny jest "team spirit" przed turniejem. Kuba pokazał klasę - przyznał.

Błaszczykowski ostatecznie zaliczył świetny turniej finałowy. Strzelił zwycięską bramkę w ostatnim meczu fazy grupowej przeciwko Ukrainie (1:0) i gola, który dał Polakom prowadzenie w meczu 1/8 finału przeciwko Szwajcarii (1:1, 5:4 po karnych). Dobry turniej Błaszczykowskiego i całej reprezentacji Polski przerwał jednak niewykorzystany rzut karny w serii jedenastek przeciwko Portugalii. Nawałka stwierdził jednak, że do Błaszczykowskiego nikt w kadrze nie miał żalu o tę sytuację. - Nikt nawet nie mrugnął, nie miał do niego żadnych pretensji. Sam też powiedziałem Kubie: "Gramy i walczymy razem". Z naszej strony nie było mowy, by okazać jakikolwiek żal - powiedział.

Nawałka daje wotum zaufania Fernando Santosowi

Adam Nawałka odniósł się też do wzbudzających kontrowersje powołań Fernando Santosa, a dokładniej do braku Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego w gronie powołanych na czerwcowe mecze reprezentacji.

- Zadaniem selekcjonera jest oczywiście wytyczenie ścieżki rozwoju dla młodych zawodników, trzeba jednak zachować umiar i równowagę. Każda drużyna, która chce się rozwijać, musi mieć młodych, zdolnych i głodnych gry zawodników, ale wartości, które wnoszą doświadczeni piłkarze, również są bezcenne. Mam nadzieję, że trener Fernando Santos, który jest dobrym fachowcem, będzie umiał to jeszcze pogodzić - ujawnił swoje oczekiwania Adam Nawałka. Przyznał jednak, że selekcjoner zasługuje na wotum zaufania i za reprezentację trzeba trzymać kciuki.

Reprezentacja Polski z kadrą Niemiec zagra w piątek 16 czerwca o godzinie 20:45. Będzie to ostatni mecz Jakuba Błaszczykowskiego w barwach narodowych. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.