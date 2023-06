Trener nie wytrzymał. Rzucił się na dwóch piłkarzy. "To u niego klasyka" [WIDEO]

Cesar Farias może pochwalić się bogatą karierą trenerską. Rozpoczynał ją w klubie Nueva Cadiz, natomiast później prowadził m.in. reprezentację Wenezueli. W marcu ubiegłego roku po blisko czterech latach pracy rozstał się z boliwijską federacją piłkarską. Niedługo potem został trenerem ekwadorskiego SD Aucas, w którym pracuje do dziś. Nie wiadomo jednak, czy uda mu się utrzymać stanowisko, ponieważ jego ostatnie wyczyny mogą pozbawić go pracy.

Trener furiat zaatakował dwóch piłkarzy rywala. Czeka go 14-miesięczne zawieszenie

Podczas niedzielnego spotkania 14. kolejki ekwadorskiej Ligi Pro, w którym Aucas przegrało na wyjeździe z Delfin 0:2, doszło do skandalicznych scen z udziałem Fariasa. Szkoleniowiec zespołu gości zaatakował dwóch piłkarzy drużyny rywala. W 19. minucie meczu pomocnik Delfin Juan Ruiz przegrał pojedynek bark w bark z przeciwnikiem, po czym wpadł w Fariasa, a ten upadł na murawę. Sfrustrowany trener błyskawicznie powrócił na nogi i zaczął okładać zawodnika, w efekcie czego Ruiz runął na ziemię.

Wywiązała się scysja pomiędzy piłkarzami obu drużyn. Skrzydłowy Delfin Braian Oyola chciał podejść do 50-latka, ale również błyskawicznie został zdzielony ręką. "To w sumie u niego klasyka, bo zawsze chodzi nabuzowany do bitki" - podsumował sytuację Michał Borowy na Twitterze. Arbiter tego starcia Gabriel Gonzalez nie miał wyboru i wyrzucił Fariasa z boiska. Komisja Dyscyplinarna Ligi Ekwadorskiej obejrzała nagranie, na którym widać haniebne zachowanie szkoleniowca i jak podaje m.in. dziennik "El Nacional", postanowiła zawiesić go na okres 14 miesięcy.

Farias tłumaczy się ze swojego zachowania podczas meczu. "Nie zrobiłem tego bez powodu"

Tuż po zakończeniu spotkania kibice Aucas domagali się zwolnienia byłego selekcjonera Wenezueli, natomiast zarząd klubu zakomunikował, że chce poczekać z decyzją. Prawnik Fariasa rzekomo rozpoczął już działania w sprawie odwołania trenera, który w programie El Canal del Futbol zabrał głos na temat zajścia.

"Żałuję tego, co zrobiłem. Bez wątpienia nie jest to moment, z którego chcę być zapamiętany. Przemoc nie ma usprawiedliwienia, ale nie zrobiłem tego bez powodu. Zareagowałem gwałtownie, bo mnie poturbowali. Nie mówię, że to, co zrobiłem, jest w porządku, ale chcę, żebyście zrozumieli powód, przez który straciłem kontrolę na kilka sekund" - zakomunikował cytowany przez portal Caraota Digital.

Aucas zajmuje obecnie ósme miejsce w ekwadorskiej Lidze Pro z dorobkiem 21 punktów. Jego ostatni rywal Delfin okupuje piątą pozycję i ma trzy punkty więcej. Liderem rozgrywek jest Independiente del Valle, które po 14 rozegranych meczach zdobyło 34 punkty.