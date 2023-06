Krajowa spółka sponsorem kolejnego klubu. Od lat nie dzieje się tam dobrze. "Przewrót kopernikański"

Stomil Olsztyn od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi. Choć miasto jest jednym z jego udziałowców, nie mógł on liczyć na pomoc z miejskiej kasy. Mało tego wyglądało na to, że zespół pozostaje z ratuszem w pewnym konflikcie. Brak pieniędzy dał się we znaki tak bardzo, że w poprzednim roku grający przez 10 lat na zapleczu ekstraklasy Stomil w końcu spadł do II ligi.

Państwo będzie dotować klub. Energa z Grupy Orlen sponsorem Stomilu Olsztyn

W zakończonym właśnie sezonie Stomil zwłaszcza na początku kampanii spisywał się bardzo dobrze. Był nawet bliski powrotu do I ligi, ale w finale barażów przegrał u siebie z Motorem Lublin 1:3. W kolejnym powinno być mu łatwiej, bo do klubu popłyną pieniądze z jednej ze spółek Skarbu Państwa.

W czwartek na stadionie Stomilu oficjalnie ogłoszono, że partnerem strategicznym drużyny ze stolicy Warmii będzie Energa z Grupy Orlen - polski dostawca prądu. Na boisku obecni byli m.in. prezes Orlenu Daniel Obajtek i minister Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. - Dziś wielki dzień, jako Grupa Orlen jesteśmy sponsorem strategicznym Stomilu Olsztyn, Dumy Warmii. Stomil ma dwie drużyny, w II i IV lidze, ale wierzę, że niedługo będziecie mieli zespół w ekstraklasie. Stomil to nie tylko sport, ale także kibice. Widzimy tu wiele możliwości, także dotyczących tego obiektu - stwierdził Obajtek.

Stomil Olsztyn dostanie zastrzyk gotówki z państwowej spółki. "Przewrót kopernikański dla klubu"

Powrót do I ligi już zapowiada przewodniczący Rady Nadzorczej Stomilu Michał Żukowski. - Nowy sponsor będzie wspierał nas w czym? W walce o I ligę. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie praca wielu osób. Jedną z nich jest minister Norbert Maliszewski, który zaangażował się w pomoc Stomilowi. Dziękuję bardzo panu prezesowi Danielowi Obajtkowi, że zgodził się wesprzeć Stomil Olsztyn - mówił w czasie konferencji.

Z kolei minister Maliszewski postanowił uderzyć w olsztyński ratusz. - Stomil to marka, to historia, to kibice, którzy na stadionie zostawiają serce. Ten klub miał w tym sezonie rekord. Rekord 16 meczów bez porażki. Miał też inny rekord, niechlubny. Tym rekordem było jedno z najniższych wsparć ze strony samorządu. To dzisiejsze wsparcie będzie przewrotem kopernikańskim dla klubu - podsumował. Obie strony nie ujawniły jednak szczegółów umowy, ani kwoty, jaką Energa przekaże klubowi.