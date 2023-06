Oficjalnie: Wieczysta ma nowego trenera. Chciała go już rok temu

Wieczysta Kraków ostatecznie nie zdołała awansować do II ligi. Zespół ze stolicy Małopolski przegrał walkę o awans ze Stalą Stalowa Wola, a w przedostatniej kolejce uległ 1:2 z Podhalu Nowy Targ i definitywnie stracił szansę na awans na szczebel centralny. Nie pomogły nawet zmiany trenerów w trakcie sezonu. Ligowe rozgrywki zaczynał Franciszek Smuda, a po pięciu kolejkach jego miejsce zajął Dariusz Marzec. Od połowy marca za drużynę odpowiadał Wojciech Łobodziński. Teraz już wiemy, że zupełnie nowy trener poprowadzi Wieczystą od nowego sezonu.

Wieczysta wybrała nowego trenera. Starała się o niego już rok temu

Wieczysta Kraków poinformowała w oficjalnym komunikacie, że nowym trenerem od przyszłego sezonu będzie Maciej Musiał. W ostatnich dwóch latach szkoleniowiec odpowiadał za wyniki Garbarni Kraków na poziomie II ligi. Sezon 21/22 Garbarnia skończyła na ósmym miejscu, a w minionych rozgrywkach spadła do III ligi, kończąc rozgrywki na 17. pozycji. Musiał podpisał umowę ważną do końca czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon.

Warto dodać, że Wieczysta starała się o tego trenera niespełna rok temu, zanim podjęła decyzję o rozstaniu z Franciszkiem Smudą. Musiał przez długi czas współpracował z Kazimierzem Moskalem i był jego asystentem w Pogoni Szczecin (sezon 16/17), Sandecji Nowy Sącz (styczeń-czerwiec 2018), ŁKS-ie Łódź (2018-2020) i Zagłębiu Sosnowiec (sezon 20/21). Co ciekawe, Musiał to też były zawodnik Wieczystej z sezonu 98/99, gdy strzelił trzy gole w 28 meczach. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się 3 lipca.

Wiele wskazuje na to, że Wieczysta Kraków przejdzie sporą przebudowę w trakcie letniego okna transferowego. Jak podaje Dominik Pasternak z TVP Sport, łącznie 12 zawodników ma odejść z klubu, a większość kończących się umów nie zostanie przedłużona. W najbliższym czasie powinniśmy poznać konkretne personalia, a także pierwsze transfery przychodzące do Wieczystej.