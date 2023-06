Szał po meczu w Bełchatowie. Wszystko przez Marciniaka. "Zróbcie coś z tym"

Zwycięstwo GKS-u z Sokołem było już dawno przesądzone, więc Szymon Marciniak nie doliczył do drugiej połowy choćby minuty. Kiedy 42-latek zakończył mecz 36. kolejki IV ligi, na murawę zaczęli wbiegać kibice. W środę w Bełchatowie wiele rzeczy było zaplanowanych, ale tego nie przewidział nikt.

Na boisku pojawiły się setki osób: dzieci, młodzież, dorośli. Wszyscy ruszyli w kierunku Marciniaka, by zdobyć autograf i zrobić sobie z nim zdjęcie. - Spokojnie, dla każdego znajdę czas - mówił najlepszy sędzia świata, podpisując kolejne koszulki, kartki, a nawet bilety, pozując jednocześnie do zdjęć.

- Zróbcie coś z tym, bo przecież go nie wypuszczą - mówili do ochroniarzy organizatorzy meczu. - Kochani, robimy wspólne zdjęcie w bramce i opuszczamy murawę. Pan sędzia musi się przebrać, odpocząć i jeszcze do was wyjdzie. Chyba nie chcecie, by dostał zapalenia płuc - zachęcał spiker na stadionie w Bełchatowie.

Dla GKS-u był to jeden z trzech ostatnich meczów w sezonie. Jeden z trzech, który decydował o tym, czy drużyna Bogdana Jóźwiaka awansuje do III ligi. Ale dla dużej części kibiców, którzy przyszli w środę na mecz, nie to było najważniejsze. Gwiazdą spotkania był najlepszy sędzia na świecie, który cztery dni po finale Ligi Mistrzów poprowadził mecz na piątym poziomie rozgrywkowym w Polsce.

"W kwietniu wszyscy pomyśleliby, że to prima aprilis"

To, że w Bełchatowie wydarzy się coś niezwykłego, widać było nie tylko po meczu. Już półtorej godziny przed nim pod bramą wjazdową na stadion ustawiła się delegacja złożona z przedstawicieli klubu oraz miasta. Na przyjazd Marciniaka czekali prezes GKS-u Szymon Serwa oraz wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz. Sędziego oczekiwali też piłkarze GKS-u, którzy co chwilę wychodzili z szatni, by sprawdzić, czy Marciniak dotarł już na stadion. - Przyjechał, przyjechał? - dopytywali.

Pod bramą gromadziła się coraz większa liczba kibiców. Na mecz z Sokołem GKS sprzedał wszystkie bilety. - Zainteresowanie meczem było dużo większe niż w ostatnim czasie. Co prawda przerabialiśmy to już w czasach ekstraklasy, ale trochę zapomnieliśmy, jak to było - powiedział nam rzecznik prasowy Damian Agatowski.

Marciniak przyjechał na stadion niespełna godzinę przed rozpoczęciem meczu. Serwa i Matyśkiewicz od razu ruszyli w kierunku luksusowego Mercedesa, by powitać sędziego na stadionie w Bełchatowie. Zanim przedstawiciele klubu i miasta zaprowadzili Marciniaka do szatni, ten najpierw rozdał kilka autografów, a potem wziął udział w kilkunastominutowym briefingu prasowym.

- To nie żart, jest z nami najlepszy sędzia na świecie. Mieliśmy to ogłosić i spotkać się w kwietniu, ale wtedy na pewno wszyscy pomyśleliby, że to prima aprilis. To dla nas wielka sprawa oraz duma dla całego miasta i regionu - zaczął Matyśkiewicz.

- Jestem ambitnym gościem i zawsze chcę pokazać się z najlepszej strony. Bardzo bym nie chciał pokazać kilku autów nie w tę stronę, co trzeba. Kiedy gwiżdżę pierwszy raz, nie ma znaczenia, czy mecz odbywa się w Katarze, Turcji, czy Bełchatowie - powiedział Marciniak.

- Nie jestem tu tylko po to, by dać kilku wywiadów i zrobić kilkanaście zdjęć. Przede wszystkim chcę dobrze poprowadzić mecz, bo to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że nie będą znów o mnie mówić, że w Europie spinam się na najważniejsze mecze, a te w Polsce traktuję drugorzędnie. W Bełchatowie najważniejsi są piłkarze, a nie Marciniak. Mam nadzieję, że o mnie będziecie mówili o mnie najmniej - dodał.

14. rocznica debiutu w ekstraklasie

Jak w ogóle doszło do tego, że Marciniak niemal prosto ze Stambułu znalazł się w Bełchatowie? Z inicjatywą wyszedł Łódzki Związek Piłki Nożnej, który chciał, by najlepszy sędzia świata pojawił się na stadionie GKS-u już w kwietniu.

Wtedy Marciniak miał jednak kontuzję, przez którą nie sędziował ekstraklasowych hitów: Lech Poznań - Widzew Łódź (2:1) oraz Legia Warszawa - Raków Częstochowa (3:1). Sędzia obiecał jednak prezesowi ŁZPN - Adamowi Kaźmierczakowi - że jeśli tylko będzie zdrowy, poprowadzi mecz IV ligi po finale Ligi Mistrzów.

- Kiedy zrobił karierę, zarzucano mu, że się zmienił, że odleciał. To bzdury. Jego otwartość i chęć poprowadzenia meczu na tym poziomie tylko to potwierdzają - mówił nam Kaźmierczak.

Wspomniany kwiecień nie był terminem przypadkowym. Obecność Marciniaka miała nie tylko dodać prestiżu meczowi walczącemu o awans do III ligi GKS-owi, który na trzy kolejki przed końcem rozgrywek miał punkt przewagi nad rezerwami Widzewa. Dla najlepszego sędziego na świecie było to też wspomnienie debiutu w ekstraklasie. W tym roku przypadła jego 14. rocznica.

- Może to nie okrągła liczba, ale to zawsze ciekawe wydarzenie. Kiedy zaproponowałem Szymonowi sędziowanie meczu IV ligi, zgodził się uśmiechem na ustach. Poziom nie miał dla niego znaczenia - mówił nam Kaźmierczak.

- Asystent zapytał mnie w smsie, czy wiem, kto sędziuje mecz z Sokołem. Odpowiedziałem, że jeszcze się tym nie interesowałem. Kiedy powiedział mi, że będzie to Szymon Marciniak, myślałem, że to zbieżność nazwisk. Na początku byłem bardzo zdziwiony, ale później się ucieszyłem. Wyszło znakomicie - powiedział Jóźwiak.

- Byliśmy zaskoczeni, że najlepszy sędzia na świecie, który w sobotę prowadził finał Ligi Mistrzów, przyjedzie do Bełchatowa. To była wielka sprawa dla nas wszystkich. Nie tylko zawodników czy klubu, ale i całego regionu - dodał kapitan GKS-u Mateusz Szymorek.

"Każdy z nas wiedział, z kim miał do czynienia"

To właśnie w Bełchatowie Marciniak sędziował pierwszy mecz ekstraklasy. 18 kwietnia 2009 r. walczący o podium ekstraklasy GKS pokonał Odrę Wodzisław 3:0. - To nie był trudny mecz. Gospodarze wygrali pewnie, a ja pokazałem tylko po jednej kartce. Ktoś mądrze zdecydował, żebym w debiucie sędziował mecz, który nie zapowiadał się na trudny. Nie wspominam go przez kontrowersyjne decyzje, a to dla sędziego najważniejsza sprawa - mówił Marciniak przed środowym meczem.

Zanim najlepszy sędzia na świecie zaczął spotkanie GKS-u z Sokołem, na murawie odbyła się oficjalna ceremonia. Matyśkiewicz i Serwa w obecności prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej wręczyli Marciniakowi ogromne zdjęcie w antyramie z jego debiutu w ekstraklasie.

Powaga momentami przeplatała się z nadmiernym patosem. Matyśkiewicz swoje przemówienie rozpoczął od cytatu z Jana Pawła II, którego mural i słowa zdobią stadion GKS-u. - Ze wszystkich rzeczy nieważnych, piłka nożna jest najważniejsza - zaczął wiceprezydent Bełchatowa, rozpływając się nad osiągnięciami Marciniaka i dziękując mu za przyjazd do miasta.

Po krótkich przemówieniach i podziękowaniach zaczął się mecz. Mecz, który do złudzenia przypominał ekstraklasowy debiut Marciniaka. Gospodarze znów wygrali pewnie, a sędzia znowu nie miał wiele pracy. W trakcie spotkania pokazał tylko trzy oczywiste żółte kartki.

Kontrowersji w tym meczu nie było. Nawet jeśli zawodnicy mieli jakieś wątpliwości, to albo nie zgłaszali ich Marciniakowi, albo on nie chciał słuchać. Tak było w 21. minucie, kiedy goście domagali się rzutu karnego. Marciniak machnął tylko ręką, dając do zrozumienia, że faulu na pewno nie było.

18 minut później GKS strzelił gola na 3:1. Asystent Marciniaka najpierw podniósł chorągiewkę, sugerując spalonego, ale po chwili ją opuścił. Trudno powiedzieć, że był pewny, co dokładnie wydarzyło się w polu karnym Sokoła. Ostatecznie Marciniak wziął odpowiedzialność na siebie i gola nie uznał. Pretensji do niego nie miał nikt.

- Sędzia budził duży respekt. Jeszcze w tunelu podkreślił, że będzie rozmawiał tylko z kapitanami i nie będzie słuchał żadnych narzekań. Od Marciniaka biła pewność siebie, co potwierdził na boisku bezbłędnym sędziowaniem. Zresztą każdy z nas wiedział, z kim miał do czynienia - powiedział po meczu Szymorek.

- Trochę się obawiałem, że sędzia Marciniak swoją osobowością zabije mecz, że wszystko skupi się tylko na nim. Ale wszystko odbyło się na najwyższym poziomie. Sędzia poprowadził spotkanie tak, że nie było żadnych kontrowersji. Wszyscy skupili się na grze i to było najważniejsze - stwierdził Jóźwiak.

- Obawiałem się, że piłkarze będą trochę stremowani. Ale sędzia sam zrobił wiele, by tak nie było. Pokazał ludzką twarz, pozwalał grać i rozmawiał z zawodnikami w stykowych sytuacjach - dodał.

"Bełchatów pomógł mi w karierze"

Po zakończeniu meczu nie skończyły się obowiązki Marciniaka. Sędzia musiał najpierw poradzić sobie z boiskową inwazją kibiców. Później miał jeszcze spotkanie z prezydent Bełchatowa, które trwało co najmniej kilkadziesiąt minut.

Mimo to pod wejściem do szatni na Marciniaka czekała jeszcze duża grupa dzieci, trenujących w akademii GKS-u. "Szymon Marciniak, wyjdź do nas" - krzyczeli młodzi zawodnicy. Ale na najlepszego sędziego na świecie czekali nie tylko oni. Marciniak po meczu miał jeszcze spotkać się z sędziami z niższych lig w województwie łódzkim.

- Czy Bełchatów pomógł mi w mojej karierze? Jeśli chce pan usłyszeć, że tak, to oczywiście, że pomógł. Jak każde miasto i każdy mecz w ekstraklasie i innych szczeblach w Polsce. Bez nich nie byłbym tu, gdzie jestem dzisiaj - mówił Marciniak przed meczem.

- Wróciłem do miejsca, gdzie zacząłem pracę w ekstraklasie. To tu poprowadziłem pierwszy mecz, tu uznałem pierwsze bramki, tu pokazałem pierwsze kartki i tu poznałem trenerów. Minęło wiele lat. Wiele od tamtej pory się wydarzyło - kontynuował.

- To, co największe już na pewno za mną. Wiem, że te finały, które prowadziłem, można dostać tylko raz. Ale przede mną jeszcze wiele dobrego. Mogę nie tylko sędziować interesujące mecze, ale też pomagać ludziom, służyć swoim doświadczeniem. Dzisiaj mogę więcej, niż wtedy, gdy tu debiutowałem - zakończył Marciniak, sugerując, że niedługo może wyjechać z Polski, przyjmując jedną z lukratywnych propozycji z zagranicy. Niezależnie od przyszłości Marciniak do Bełchatowa zawsze będzie wracał z sentymentem.