Balotelli znów odleciał. Przebrał się za Pikachu i wszczął bójkę

Mario Balotelli znów pod ostrzałem szwajcarskich mediów. Słynny piłkarz został przyłapany w zupełnie kuriozalnej sytuacji. Napastnik w stroju popularnego bohatera serii Pokemon, Pikachu, udał się na imprezę wraz z dyrektorem sportowym, a zarazem synem prezesa FC Sion. Kostium na niewiele się zdał, bo mimo to ktoś go rozpoznał, przez co wybuchła potężna szarpanina.

