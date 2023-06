Sensacyjny transfer Piotra Zielińskiego?

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Napoli. Pomocnik reprezentacji Polski miał spory wkład w wywalczenie przez klub pierwszego od 33 lat mistrzostwa Włoch oraz awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Choć kontrakt 29-latka wygasa 30 czerwca 2024 roku, może on zmienić klubowe barwy już w tym oknie transferowym.

Piotr Zieliński może trafić do Manchesteru United. Sensacyjne doniesienia

Zieliński jest ulubieńcem kibiców Napoli, o czym świadczy niedawno odsłonięty mural z jego podobizną. Zawodnik mówi otwarcie, że chciałby pozostać w klubie, ale przez długi czas dojście do porozumienia utrudniały kwestie wynagrodzenia. Włoskie media są przekonane, że finalnie strony się dogadają, jednak w mediach pojawiają się kolejne informacje o klubach, które byłyby chętne przejąć reprezentanta Polski.

Wcześniej mówiło się o potencjalnym transferze do Lazio. Teraz pojawiły się informacje, że Zieliński mógłby trafić do Manchesteru United. Tak podaje "Manchester Evening News". Polak nie jest jednak pierwszym wyborem klubu z Old Trafford, który chciałby pozyskać Masona Mounta z Chelsea. Na drodze do transferu Anglika stoją jednak kwestie finansowe, bowiem trzeba za niego zapłacić nawet 80 mln euro. Kwota ta może być poza zasięgiem United, które planuje pozyskać przede wszystkim solidnego napastnika.

Zieliński ma w United swojego człowieka. "Chciałbym znowu z nim zagrać"

Manchester byłby w tej sytuacji zainteresowany Zielińskim, którego obecna wartość według portalu transfermarkt.pl wynosi 40 mln euro. W zakontraktowaniu Polaka może pomóc Bruno Fernandes, który bardzo dobrze wspomina okres wspólnej gry w barwach Udinese (2013/14).

- Mogę powiedzieć, że Zieliński jest lepiej wyszkolony technicznie ode mnie. Rozmawiałem z nim kilka miesięcy temu i powiedziałem mu, że chciałbym znowu z nim zagrać. Więc kto wie, co czeka nas w przyszłości. Dla mnie to naprawdę topowy zawodnik - stwierdził, cytowany przez portal "Manchester Evening News".

- Mam z Piotrem naprawdę dobre relacje. To świetny gość, bardzo go lubię. Jest jedną z osób, które poznałem we Włoszech, z którymi jestem cały czas w kontakcie - dodał Fernandes.