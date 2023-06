Cezary Kucharski zaskakuje. I mówi o "nowym Lewandowskim"

Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kosecki, Mateusz Wieteska czy Rafał Wolski - to część piłkarzy, z którymi współpracował Cezary Kucharski w trakcie pełnienia funkcji agenta piłkarskiego. Przez kilka lat jednak nie był na rynku, a w mediach było i jest głośno o jego konflikcie z Lewandowskim. Mowa o oskarżeniu o szantaż i próbę wyłudzenia 20 mln euro przez Kucharskiego. Kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się dopiero latem, a teraz trwa ponowna analiza autentyczności nagrań rozmowy między piłkarzem a agentem. Tymczasem Kucharski postanowił wrócić do dawnej pracy, co ogłosił światu.

Kucharski wraca na rynek agentów piłkarskich. "Potrzebuję wysiłku intelektualnego"

Cezary Kucharski poinformował o swoim powrocie do pracy w roli agenta poprzez Twittera, pisząc "wracam #tobecontinued". Teraz szerzej o swojej decyzji opowiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Okazuje się, że ten pomysł chodził za nim już od kilku miesięcy. - Postanowiłem wrócić, żeby spróbować zrobić coś jeszcze w futbolu. Czuję się na siłach, czuję, że potrzebuję wysiłku intelektualnego, żeby lepiej znosić moją chorobę. Zmieniła się też moja sytuacja rodzinna, syn napisał maturę, idzie na studia za granicę, więc będę miał więcej wolnego czasu - powiedział.

- Robert Lewandowski za chwilę odchodzi, więc trzeba znaleźć nowego Lewandowskiego - dodaje Kucharski. Dodatkowo okazało się, że mimo dłuższej przerwy agent nieoficjalnie pomagał kilku piłkarzom. - Dostawałem różne propozycje od piłkarzy, od ludzi z branży, więc od jakiegoś czasu się nad tym zastanawiałem. Zdrowie pozwala mi na tyle, że mogę się ponownie zaangażować, nie ryzykując stanem organizmu. Bez wątpienia brakuje mi emocji, związanych z prowadzeniem negocjacji, podejmowania decyzji, wysiłku intelektualnego. Jest to pewien wysiłek - stwierdził były agent Lewandowskiego.

Warto przypomnieć, że w 2006 roku Kucharski mówił o tym, że chce znaleźć w Polsce drugiego Davida Beckhama. Teraz nie stawia sobie takiego celu. - W polskich piłkarzach drzemie duży potencjał, tylko trzeba potrafić go właściwie wykorzystać. Wydaje mi się, że nie muszę nikomu udowadniać, że znam się na tej robocie. Moja historia pokazała, że da się wykreować piłkarza. Da się poprowadzić polskiego zawodnika z małego klubu aż do zdobycia Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium - podsumował.