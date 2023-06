Cierpiała w milczeniu, teraz oskarża PSG. "To nieludzki klub, mieli tylko jeden cel"

Pod koniec 2021 r. piłkarski świat obiegła szokują wiadomość o pobiciu piłkarki PSG Kheiry Hamraoui. Od początku podejrzewano, że pobicie zleciła jej koleżanka z drużyny - Aminata Diallo. Z policyjnych raportów wynika, że zorganizowała tę akcję z powodu "patologicznej nienawiści do koleżanki". Za kratki trafiło wtedy czterech mężczyzn, a sprawa nadal czeka na finał w sądzie. Teraz Hamraoui rozlicza się z przeszłością.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak komentuje udział w konferencji Mentzena. "Nic złego nie zrobiłem"

"Wleczona przez błoto nie otrzymuje wsparcia od pracodawcy". Pobita zawodniczka rozlicza się z PSG

Kheira Hamraoui odeszła PSG pod koniec maja i na byłym klubie nie zostawia suchej nitki. W książce opublikowanej na początku czerwca wprost nazwała paryskiego giganta "nieludzkim klubem". Zaznaczyła, że po pobiciu nie otrzymała wsparcia, a w Paryżu traktowaną ją jak intruza.

"Messimania" w Chinach. Oszuści w akcji. Znaleźli sposób

"Ofiara cyberprzemocy, obrażana, wleczona przez błoto podczas meczów, nie otrzymuję wsparcia od pracodawcy, który pogrąża się w milczeniu. Kiedy nadchodzi zima, znowu widzę siebie, zawsze samą, w deszczu, trzęsącą się na ziemi, bez kurtki czy bluzy, która by mnie ogrzała" - czytamy we wspomnieniach piłkarki.

Media: Sensacyjny plan Realu. Odpuszczają Kane'a i Mbappe. Wolą kogoś innego

Władzom klubu wyraźnie nie pasowało, że Hamraoui wchodzi na drogę sądową z koleżanką z drużyny i tym samym robi zamieszanie wokół zespołu. Doszło do tego, że ofiara bestialskiego ataku była traktowana tak, jak gdyby była to jej wina. "Oprócz traumy, jakiej doznałam tamtego wieczoru, spotkam się z ich obojętnością i okrucieństwem. Personel już ze mną nie rozmawiał, a PSG miało tylko jeden cel: żebym jak najszybciej odeszła. Byłam traktowana jak ofiara zarazy" - dodaje Hamraoui.

W sezonie 2022/23 pomocniczka rozegrała 14 meczów w lidze francuskiej i sześć w Lidze Mistrzów. Nie otrzymała jednak powołania do reprezentacji Francji na nadchodzące mistrzostwa świata. "Traktuję to jako niesprawiedliwość. Stałam w kolejce do tego mundialu i tylko po to wstałam z kolan przed poprzednim sezonem. Myślę, że nie chodziło tylko o postawę na boisku" - mówi była zawodniczka PSG w rozmowie z "L'Equipe". Trener Francuzek Herve Renard miał jednak stwierdzić, że oceniał tylko postawę boiskową, a nie kontrowersję wokół piłkarki.