Wielki rywal Lewandowskiego najskuteczniejszy w XXI wieku. Polakowi daleko do czołówki

Erling Haaland - to najskuteczniejszy strzelec w rozgrywkach reprezentacyjnych w XXI wieku. Norweg strzelił 21 goli w 23 meczach, co daje mu średnią 0,91 trafienia na spotkanie. Według profilu "The PopFoot" Robert Lewandowski nie znajduje się nawet w czołowej dziesiątce tego zestawienia.

