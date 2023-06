Zinczenko: Nie ma już szans, żebym podał rękę Rosjaninowi. Nie nazywaj nas braćmi

Tuż po inwazji na Ukrainę wiele organizacji sportowych wykluczyło Rosjan z rywalizacji. Tak postąpiły m.in. FIFA i UEFA, które zakazały "Sbornej" występu na mistrzostwach świata w Katarze. Dodatkowo pozwoliły zagranicznym zawodnikom, grającym w państwie agresora, na wypożyczenia poza oknem transferowym. Sankcje nie skłoniły Władimira Putina do odwrotu. Co więcej, wielu Rosjan, również i ci grający poza granicami swojego kraju, unika tematu wojny i nie potępia działań dyktatora. Takiego zachowania nie jest w stanie zrozumieć Ołeksandr Zinczenko.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski gratuluje Idze Świątek

Zinczenko uderzył w rosyjskich sportowców. Dosadne słowa. "Oni są wspólnikami"

Piłkarz Arsenalu wielokrotnie prosił o pomoc i wsparcie dla Ukrainy. Ostatnio 26-latek pojechał do ojczyzny i nie ukrywał, że był wstrząśnięty tym, w jakich warunkach muszą żyć ofiary wojny. - To było straszne. (...) Zrozumiałem jednak, że ludzie przyzwyczajają się do tej rutyny i żyją dalej, to jest niewiarygodne - mówił w rozmowie z "Daily Mail".

Barcelona ma problem. Musi wypełnić dużą lukę. Realizuje "plan B"

Zinczenko udzielił też wywiadu Piersowi Morganowi, w którym opowiedział o swoim stosunku do rosyjskich sportowców. Ukrainiec nie zgryzł się w język i zaapelował o wykluczenie zarówno Rosjan, jak i Białorusinów z międzynarodowych imprez.

- Nie ma już szans, żebym kiedykolwiek podał rękę Rosjaninowi. Muszę być z Tobą szczery, nigdy nie będę w stanie zaakceptować ich reakcji, a właściwie jej braku. Możemy sobie wmawiać, że przecież nie robią nic przeciwko nam, bo to nie oni są na froncie. Ale jest zupełnie inaczej, oni są wspólnikami - powiedział stanowczo Zineczenko.

Z każdym kolejnym zdaniem Ukrainiec był coraz bardziej dosadny. - Pewnie zastanawiasz się jak to możliwe? Bo oni nie reagują. Jeśli nikt nie chce rozmawiać, ponieważ się boi, to przepraszam. Przepraszam. Nigdy więcej nie nazywaj nas braćmi, jak to robiłeś w przeszłości. Nigdy więcej... - zaapelował. Zinczenko podkreślił, że gdyby to jego kraj zaatakował inne państwo, wówczas stanowczo i oficjalnie by się temu sprzeciwił - jego zdaniem to właśnie różni go od sportowców z Rosji.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Walczą o życie bramkarza. Są nowe informacje. Niestety

Zinczenko zaoferował konkretną pomoc dla Ukrainy

Ukrainiec stara się nie tylko być myślami z ojczyzną, ale i wspierać ją finansowo. Zapowiedział, że zorganizuje mecz charytatywny, którego celem będzie zbiórka pieniędzy na odbudowę szkoły. Zadeklarował też, że w przyszłości wróci na Ukrainę na stałe.

Poprzedni sezon nie był najlepszy w wykonaniu Zinczenko. Wystąpił w 33 meczach, w których zdobył bramkę i dwie asysty. Do Arsenalu trafił w lipcu 2022 roku. Wcześniej grał dla takich klubów, jak Manchester City, Szachtar Donieck czy PSV Eindhoven. Zaliczył też krótką przygodę z ligą rosyjską - przez ponad rok występował w FK Ufa.