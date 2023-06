Walczą o życie bramkarza. Są nowe informacje. Niestety

Do tragicznego wypadku doszło w Sewilli, skąd pochodzi Sergio Rico. Bramkarz na czas urlopu wrócił do rodzinnego miasta i wybrał się na przejażdżkę konną. W jej trakcie jedno ze spłoszonych zwierząt kopnęło go w głowę. Od ponad dwóch tygodni Rico przebywa na intensywnej terapii.

Szpital przekazał nowe informacje o stanie zdrowia bramkarza PSG

14 czerwca szpital w Sewilli, w którym Rico jest leczony, wydał oświadczenie na temat obecnego stanu bramkarza oraz przekazał życzenie jego najbliższej rodziny.

"Pacjent nadal pozostaje pod wpływem środków uspokajających, pod ścisłą obserwacją specjalistów, na oddziale intensywnej terapii. Jego stan jest poważny" - informuje szpital Virgen del Rocio z Sewilli.

Placówka przekazała też, że na prośbę rodziny piłkarza kolejne informacje nie będą już przekazywane, chyba że nastąpi znacząca poprawa jego zdrowia.

Poruszający wpis żony Sergio Rico. Cały Paryż wspiera zawodnika

Żona bramkarza PSG Alba Silvat w swoich mediach społecznościowych opublikowała wzruszający post, w którym wyraża nadzieję, że wszystko wróci do normy. Kilka dni temu para obchodziła pierwszą rocznicę ślubu.

"Nigdy mnie nie zawodzisz. Jesteś najdzielniejszą i najsilniejszą osobą, jaką znam. Dlatego wiem, że się nie poddasz, dla nas, dla naszej rodziny, która wciąż musi urosnąć, dla wszystkich tych momentów, które jesteś mi winien, dla wszystkich ludzi, którzy cię kochają, dla wszystkich rocznic, które jeszcze są przed nami mój ukochany. (...) Nie taką pierwszą rocznicę sobie wyobrażałam, ale obiecuję, że kiedy się obudzisz, to będziemy świętować każdy kolejny dzień, który razem spędzimy. Tak bardzo za tobą tęsknię. Czekam na ciebie i kocham się Serg. Zawsze silny".

Gest solidarności wobec swojego kolegi z drużyny pokazali też zawodnicy PSG. Piłkarze nie świętowali zdobycia mistrzostwa Francji. Po strzeleniu gola w ostatnim meczu ligowym Kylian Mbappe pokazał do kamer koszulkę golkipera na znak wsparcia. Słowa otuchy rodzinie zawodnika przekazał też trener Christophe Galtier.

- Wszyscy jesteśmy tym dotknięci i próbujemy jakoś zająć swoje umysły w trakcie treningów. Jesteśmy razem i przesyłamy słowa wsparcia do Sergio, jego matki, żony i tych, którzy są z nim blisko.

Sergio Rico jest rezerwowym bramkarzem PSG. W tym sezonie nie zagrał w żadnym meczu. W całej karierze wystąpił łącznie w 24 spotkaniach dla paryskiej drużyny. Najwięcej grał w klubie, którego jest wychowankiem. W barwach Sevilli bronił dostępu do bramki prawie 200 razy. Na swoim koncie ma również jeden występ w reprezentacji Hiszpanii.