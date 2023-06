Marciniak może wyjechać z Polski. Kuszą go nie tylko Saudyjczycy. "Zaskoczę was"

- Nie wiem, co będę miał w głowie w trakcie urlopu i co będę robił dalej. Muszę to wszystko przemyśleć - powiedział Szymon Marciniak przed środowym meczem GKS-u Bełchatów z Sokołem Aleksandrów Łódzki, który sędziował na specjalną prośbę i zaproszenie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

W środę Marciniak prowadził mecz IV ligi grupy łódzkiej, a jeszcze w sobotę sędziował finał Ligi Mistrzów. Polski sędzia, który uważany jest za najlepszego na świecie, dopiero jako drugi w historii w jednym sezonie prowadził finały najważniejszych europejskich rozgrywek oraz mistrzostw świata. Ten drugi prowadził w grudniu zeszłego roku. Wcześniej takiego zaszczytu dostąpił jedynie Anglik - Howard Webb.

Marciniaka doceniły nie tylko FIFA i UEFA, ale też poszczególne kraje i federacje, które zamarzyły, by Polak pracował w ich ligach. Przed tygodniem portal meczyki.pl informował, że Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, który ma pod kontrolą cztery największe saudyjskie kluby piłkarskie, zaproponował Marciniakowi bajeczny kontrakt.

Marciniak: Kusi mnie nie tylko Arabia Saudyjska

Dzięki niemu polski sędzia zarobiłby kilka milionów euro za sezon. To kosmiczne pieniądze w porównaniu do tych, które oferują UEFA i FIFA. Marciniak zarobił 93 tys. dolarów za pracę podczas mistrzostw świata w Katarze, w tym 10 tys. dol. za sam finał.

Saudyjczycy zaoferowali Polakowi trzyletnią umowę, ale z nią wiązałoby się ryzyko. Gdyby Marciniak przyjął tę ofertę, musiałby zrezygnować ze statusu sędziego międzynarodowego. - Spłynęło naprawdę wiele ofert. Zaskoczę was, nie tylko Arabia Saudyjska kusi. Kusi mnie wiele kierunków i wiele federacji - zdradził w środę Marciniak.

- To nie tylko moja decyzja, to też decyzja mojej rodziny. Oni też poświęcili wiele, bym mógł sędziować przez tyle lat i dojść do tego miejsca. Decyzję co do mojej przyszłości na pewno podejmiemy wspólnie. Nie muszę stąd uciekać, bo mi nie jest tu źle. Ale dziś nie wiem, co będzie dalej - dodał.

- To, co największe już na pewno za mną. Wiem, że te finały, które prowadziłem, można dostać tylko raz. Ale przede mną jeszcze wiele dobrego. Mogę nie tylko sędziować interesujące mecze, ale też pomagać ludziom, służyć swoim doświadczeniem. Dzisiaj mogę więcej, niż wtedy, gdy debiutowałem w Bełchatowie w 2009 r. - zakończył Marciniak.