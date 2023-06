To była kwestia czasu. Wieczysta pożegnała trenera. To już trzeci w tym sezonie

Wieczysta Kraków była jednym z głównych faworytów do awansu do II ligi. Tym bardziej że w szeregach posiadała doświadczonych piłkarzy, takich jak Sławomir Peszko czy Radosław Majewski. Początek sezonu miała całkiem udany, ale nie była w stanie zbudować bezpiecznej przewagi w tabeli. Dodatkowo w samej końcówce rozgrywek przydarzyły jej się potknięcia - zremisowała m.in. z Wisłą Sandomierz 2:2 czy też przegrała z Wisłoką Dębica 1:3. W minionej kolejce Wieczysta musiała też uznać wyższość Podhala Nowy Targ 1:2, co przekreśliło jej szanse na awans.

Wieczysta Kraków zwolniła trzeciego trenera w tym sezonie. Wojciech Łobodziński żegna się z drużyną

W środę 14 czerwca krakowianie poinformowali o zakończeniu współpracy z obecnym szkoleniowcem, Wojciechem Łobodzińskim. "Wygasający z końcem czerwca kontrakt nie zostanie przedłużony. Dziękujemy trenerowi za pracę w naszym klubie i życzymy sukcesów w dalszej karierze trenerskiej" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

40-latek był trzecim szkoleniowcem Wieczystej w tym sezonie. Zespół rozgrywki rozpoczynał pod wodzą Franciszka Smudy. W sierpniu na stanowisku zastąpił go Dariusz Marzec. Ten został zwolniony po przegranym meczu z Sokołem Sieniawa.

21 marca 2023 na jego miejsce zatrudniono wspomnianego Łobodzińskiego, który karierę trenerską rozpoczynał na ławce Miedzi Legnica. Szkoleniowiec poprowadził krakowski zespół w 13 meczach ligowych ze średnią punktów 1,85 - siedem spotkań zakończył zwycięstwem, trzy remisem i tyle samo porażką. Jego posady nie uratował nawet fakt wywalczenia Pucharu Polski na szczeblu województwa małopolskiego.

Wieczysta ogłosi nowego trenera w najbliższych dniach

Jak na razie klub nie ujawnił nazwiska następcy Łobodzińskiego. Choć do końca rozgrywek III ligi pozostała jeszcze jedna kolejka, to na boisku nie zobaczymy już piłkarzy Wieczystej. W ostatnim meczu mieli zmierzyć się z ŁKS-em Łagów, ale rywale wycofali się z rozgrywek. Tym samym zespół otrzyma trzy punkty, ale to i tak nie wpłynie na jego sytuację w tabeli.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Wieczystej, zawodnicy rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu już 3 lipca. Wówczas na ławce zasiądzie nowy trener. W kuluarach mówi się, że może nim zostać Maciej Musiał. Na ewentualne potwierdzenie doniesień musimy poczekać jeszcze kilka dni.