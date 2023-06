Wiemy, dlaczego Marciniak posędziuje w czwartej lidze. "Zgodził się z uśmiechem na ustach"

- Nie było najmniejszych problemów. Mam dobry kontakt z Szymonem, zaproponowałem mu sędziowanie tego meczu, a on z uśmiechem na ustach się zgodził. Nie miało dla niego znaczenia to, że to tylko czwarta liga - tłumaczy w rozmowie ze Sport.pl prezes Kaźmierczak.

To głównie dzięki niemu Szymon Marciniak, który jeszcze w sobotę sędziował finał Ligi Mistrzów, w środę poprowadzi mecz IV ligi grupy łódzkiej GKS Bełchatów - Sokół Aleksandrów Łódzki. Arbiter, który 18 grudnia sędziował finał mistrzostw świata, wróci na stadion, gdzie 18 kwietnia 2009 r. debiutował na poziomie ekstraklasy.

Wtedy drużyna Rafała Ulatowskiego walczyła o medal mistrzostw Polski i grę w europejskich pucharach. Dziś GKS gra w IV lidze po tym, jak w marcu zeszłego roku wycofał się z II ligi z powodu problemów finansowych.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu GKS Bełchatów jest liderem i ma punkt przewagi nad rezerwami Widzewa. Każdy mecz tych drużyn może okazać się kluczowy, stąd pomysł, aby jeden z nich poprowadził Marciniak. Pomysł, który wyszedł od organizatora rozgrywek - Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

- Chcieliśmy dodać prestiżu meczowi, ale też sprawić, by nikt nie miał żadnych pretensji o obsadę sędziowską - wytłumaczył Kaźmierczak. - Pomysł zrodził się dużo wcześniej. Chcieliśmy zaprosić Szymona do Bełchatowa już w kwietniu, kiedy miał 14. rocznicę debiutu w ekstraklasie. Może to nie jest okrągła liczba, ale to zawsze ciekawe wydarzenie - dodał.

Dlaczego Marciniak posędziuje w czwartej lidze?

Kaźmierczak zdradził, że pierwotnie Marciniak miał sędziować mecz GKS Bełchatów ze Zjednoczonymi Stryków (5:2), który odbył się 7 kwietnia. Wtedy z wydarzenia wykluczyła go kontuzja uda, przez którą nie poprowadził też szlagierów ekstraklasy: Lech - Widzew (2:1) oraz Legia - Raków (3:1).

- Trochę na niego poczekaliśmy, ale dotrzymał słowa. Szymon obiecał mi, że jeśli nie przydarzy się nic złego, to przyjedzie do nas po finale Ligi Mistrzów. Jeszcze w piątek przed wylotem do Stambułu dzwonił i potwierdził obecność, licząc, że do tej pory nie przytrafi mu się kolejny uraz - powiedział Kaźmierczak.

Prezes ŁZPN zdradził, że ani związek, ani Marciniak nie musieli prosić o żadną dodatkową zgodę, by najlepszy sędzia świata poprowadził mecz IV ligi. W Łódzkiem to nie pierwszy taki przypadek. Cztery lata temu ekstraklasowy sędzia Piotr Lasyk poprowadził mecz ostatniej kolejki IV ligi między RKS Radomsko a Wartą Sieradz (1:0). Tamto spotkanie bezpośrednio decydowało o awansie do III ligi.

- Znam Szymona od lat. Poznaliśmy się, gdy jeździłem jeszcze na mecze w roli delegata. Już wtedy miałem go za fajnego faceta. Kiedy zrobił karierę, byli tacy, co zarzucali mu, że się zmienił, że odleciał. To bzdury. Jego otwartość i chęć poprowadzenia meczu na tym poziomie tylko to potwierdzają - powiedział Kaźmierczak.

- Rozmawiałem z Szymonem jeszcze we wtorek. Powiedział, że otrzymał mnóstwo wiadomości z prośbą o zdjęcie czy autograf. W środę będzie miał okazję zaprezentować się nie tylko jako najlepszy sędzia na świecie, ale też pokazać swoją drugą, ludzką twarz - zakończył.

Mecz GKS Bełchatów - Sokół Aleksandrów Łódzki w środę o 17:00.