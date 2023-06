Co powinien zrobić Błaszczykowski? Boniek wie. "Ja bym mu to odradzał"

Już tylko dwa dni dzielą nas od towarzyskiego meczu Polska - Niemcy na PGE Narodowym w Warszawie. Spotkanie to będzie miało ogromne znacznie dla Jakuba Błaszczykowskiego, który po raz ostatni zaprezentuje się w narodowych barwach. 108-krotny reprezentant Polski pożegna się tym samym z kibicami podobnie jak Łukasz Piszczek czy wcześniej Łukasz Fabiański.

Boniek odniósł się do pożegnania Błaszczykowskiego. "Odegrał bardzo dużą rolę"

Zdaniem Zbigniewa Bońka Błaszczykowski był filarem kadry i powinien być godnie pożegnany. - Kuba absolutnie zasługuje na pożegnanie. Był zawodnikiem, który odegrał bardzo dużą rolę w ostatnich dziesięciu latach w reprezentacji. Miał znakomite mecze - zapamiętamy go z kilku pięknych goli i asyst - stwierdził na kanale "Prawda Futbolu".

Przytoczył przy okazji kilka wspomnień, związanych z 37-letnim pomocnikiem. - Do dziś pamiętam jego asystę przy golu Roberta Lewandowskiego z Grecją i bramkę z Rosją na EURO 2012. Pamiętam też niestety rzut karny z Portugalią, ale to jest wpisane w karierę piłkarza. Kibice powinni sprawić mu wielką frajdę i właściwie go pożegnać - dodał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Boniek odniósł się również do przyszłości zawodnika Wisły Kraków, który ze względu na problemy zdrowotne praktycznie nie gra już w piłkę. W tym sezonie zaprezentował się jedynie w dwóch spotkaniach. - Nie wiem, czy dalej chce grać w piłkę, ale ja bym mu to odradzał. To jest jednak jego sprawa - ocenił.

Błaszczykowski zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w marcu 2006 roku. Przez 17 lat gry w narodowych barwach pomocnik dwukrotnie wystąpił na mistrzostwach Europy (2012, 2016) oraz zaprezentował się na mundialu w Rosji w 2018 roku.