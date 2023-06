Jaka jest prawda o nowym klubie Michniewicza? Wyjaśnił. Będzie ciężko

W poniedziałkowy wieczór gruchnęła sensacyjna informacja o tym, że Czesław Michniewicz został trenerem saudyjskiego Abha Football Club, który w zakończonym sezonie zajął 12. miejsce w lidze. Według pierwszych informacji były selekcjoner reprezentacji Polski podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski gratuluje Idze Świątek

Samo ogłoszenie nazwiska nowego trenera Abha FC zostało przygotowane z "wielką pompą" w mediach społecznościowych. Saudyjczycy tak poważnie podeszli do tematu, że z tego wszystkiego źle zapisali nazwisko szkoleniowca, którego podpisali "Czeslav Michinievic" przy okazji publikacji kuriozalnego nagrania.

"AI wygenerowało polskiego selekcjonera". Kibice naśmiewają się z kolejnej grafiki Abha FC

Saudyjski dziennikarz zaskoczony zatrudnieniem Czesława Michniewicza przez Abha FC

- Wszystkie saudyjskie kluby robią prezentacje z taką pompą, to rodzaj szacunku - poinformował tamtejszy dziennikarz Abdul Aziz Al-Rabah w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Al-Rabah odniósł się również do kwestii zatrudnienia polskiego trenera przez saudyjski klub. - Byłem zaskoczony zatrudnieniem Michniewicza, bo to trener, który doprowadził Polskę do drugiej rundy mistrzostw świata, ale jak zauważyłem, preferuje defensywny styl gry. Tymczasem Abha grała w poprzednim sezonie ofensywnie. To będzie więc ciekawa kombinacja możliwości drużyny i nastawienia szkoleniowca.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kolejny "bezdomny" klub w ekstraklasie? Żarty się skończyły. "Mamy dość"

Zdaniem dziennikarza Polacy na mundialu prezentowali nudny, ale skuteczny w defensywie futbol. To właśnie ten aspekt mógł przekonać Al-Rabah do zatrudnienia Michniewicza. Klub w poprzednim sezonie stracił 52 bramki, co było trzecim najgorszym wynikiem w lidze.

Czesław Michniewicz trafił do saudyjskiego "średniaka"

- Abha to średniak ligi saudyjskiej, od awansu zajmuje miejsca między dziewiątym a trzynastym. Mają jednak ciekawy zespół z takimi piłkarzami jak bramkarz reprezentacji Kamerunu Devis Epassy, reprezentant Tunezji Saad Bguir czy lewoskrzydłowy Salej Al Amri. Jest to klub państwowy, pieniądze daje ministerstwo sportu za osiągnięcia - dodawał Al-Rabah.

To oznacza, że pod względem finansowym nowy klub Czesława Michniewicza nie może konkurować z Al-Nassr, czy Al-Ittihad, które w swoich drużynach mają takie gwiazdy, jak Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema.