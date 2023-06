Po raz pierwszy od wybuchu wojny odwiedził Ukrainę. "Zrozumiałem"

Ołeksandr Zinczenko jest jednym z ukraińskich sportowców, którzy najgłośniej mówią o wojnie i walce z Rosją. Wielokrotnie apelował o pomoc i wsparcie dla Ukrainy i Ukraińcow. Piłkarz Arsenalu ostatnio przyjechał na Ukrainę. Zrobił to pierwszy raz od rozpoczęcia agresji przez Rosjan. Nie ukrywał, że był wstrząśnięty po tym, jak zobaczył, w jakich warunkach muszą żyć ofiary wojny.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Peszko ujawnia, dlaczego zakończył karierę. "Ciężko mi dojść do siebie"

Zinczenko wstrząśnięty obrazem wojny w Ukrainie

Od 24 lutego 2022 r. trwa rosyjska agresja na Ukrainę. W ostatnich dniach rozpoczęła się ukraińska kontrofensywa, która ma być dużym krokiem w celu odbicie okupowanych ziem.

Ukraińscy sportowcy do dziś proszą o pomoc humanitarną i militarną dla Ukrainy. Sami też przyjeżdżają na Ukrainę, aby wesprzeć potrzebujących i dodać otuchy bliskim. Niedawno przyjechał Ołeksandr Zinczenczko, który opowiedział o swoich wrażeniach. Ewidentnie był w szoku.

Media w Francji są pewne. "PSG zmieniło zdanie w sprawie Mbappe"

- Tydzień życia z nimi, w takich warunkach, w sytuacji, jaka panuje teraz w Ukrainie - to było straszne. To jest wojna, prawdziwa wojna. Zrozumiałem jednak, że ludzie przyzwyczajają się do tej rutyny i żyją dalej, to jest niewiarygodne - powiedział gracz Arsenalu w rozmowie z "Daily Mail".

W tym czasie starał się rozmawiać z tymi, którzy przetrwali rosyjskie ostrzały rakietowe. Słyszał straszne i smutne historie o ofiarach wojny.

- Jedna przerażająca historia, którą usłyszałem, dotyczyła kobiety mającej dwoje małych dzieci, które urodziły się ledwie kilka miesięcy temu. Była z nimi na dachu, trzymała się ostatniego kamienia, próbując przeżyć. Niestety, jej i dzieciom się nie udało. Widziałem zniszczoną szkołę. Rozmawiałem z dzieciakami, które się tam uczyły i które widziały rosyjskich żołnierzy w swoich domach. Niektórzy z nich kradli, niektórzy robili rzeczy, o których nie chcę mówić. Byłem w szoku - opowiedział Zinczenko.

Jednocześnie piłkarz Arsenalu ma pretensje do rosyjskich piłkarzy, szczególnie tych grających poza granicami swojego kraju, że milczą nt. wojny. Przyznaje, że sam by postąpił zupełnie inaczej na ich miejscu. Uważa, że nie liczą się z konsekwencjami, jakie mogą ich spotkać.

Po czterech latach dostał powołanie do kadry. Odmówił. "Wakacje"

- Od czasu rozpoczęcia inwazji nic o nich nie słyszałem o rosyjskich piłkarzach. Zapewniam, że gdyby to mój kraj kogoś zaatakował, byłbym jednym z pierwszych, którzy będą krzyczeć na ten temat. Nigdy bym nie wrócił do swojego kraju, nigdy. Gdyby wszyscy rozpowszechnili informację: "Chłopaki, przestańcie!", sytuacja na pewno by się zmieniła. Oni nie rozumieją jednego - następne pokolenia, ich dzieci i wnuki, za to zapłacą - ocenił.

Zinczenko zapowiedział, że będzie chciał zorganizować mecz charytatywny, którego celem będzie zbiórka pieniędzy na odbudowę szkoły. Zadeklarował, że w przyszłości wróci na Ukrainę na stałe.