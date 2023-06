Tobiasz odpuścił kadrę przez decyzję Legii. Zdradził, gdzie może trafić

Kacper Tobiasz był jednym z najbardziej wartościowych zawodników Legii Warszawa w ostatnich miesiącach. 20-letni bramkarz w trakcie sezonu dziesięciokrotnie zachował czyste konto i miał ogromny wpływ w wywalczenie przez stołeczny klub Pucharu Polski. Teraz przygotowuje się do występów młodzieżowej reprezentacji w eliminacjach do mistrzostw Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Pudzianowski znów zleje Najmana? "Na pewno zaprezentowałbym się lepiej"

Legia nie pozwoliła Kacprowi Tobiaszowi na treningi z reprezentacją Polski. "Klub się nie zgodził"

Tobiasz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradził, że w zeszłym tygodniu miał szansę trenować z seniorską reprezentacją, jednak Legia nie wyraziła na to zgody. Szansę wykorzystali z kolei jego koledzy z młodzieżówki, Kacper Bieszczad i Gabriel Kobylak. - Z tego co wiem, to dla mnie też zaproszenie wpłynęło, ale klub się nie zgodził ze względu na to, że grałem cały sezon i że ryzyko kontuzji mogło być za duże. Dali mi chwilę, abym mógł odpocząć - powiedział.

- Też uważałem, że to najmądrzejsze wyjście. Czułem, że potrzebuję odpocząć, gdzieś wyjechać. Nie chciałem się narażać na kontuzję. I tak wiedziałem, że jestem powołany do kadry młodzieżowej - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Zobaczyli, co ma na rękawicach. Gigantyczny skandal w reprezentacji

Warto pamiętać, że 20-latek zdążył już poczuć atmosferę panującą w seniorskiej reprezentacji. Był z nią bowiem na mundialu w Katarze. - Pod względem rozwoju to było dla mnie super. Mam nadzieję, że wykorzystałem ten czas jak najlepiej. Podłapałem małe aspekty, mówię głównie o bramkarzach - ocenił. Podkreślił przy okazji, że najwięcej nauczył się od Wojciecha Szczęsnego.

Niepewna przyszłość Tobiasza. Chce się rozwijać. "To moment na kolejny krok"

Tobiasz odniósł się również do swojej przyszłości, która na ten moment jest niepewna. - Uważam, że wyjazd za granicę jest dobrą opcją, ale by się rozwijać, a nie tylko siedzieć i patrzeć, co się dzieje. Pozostanie w Legii też jest dobre, to opcja zdobycia doświadczenia. Nie mam na co narzekać - podkreślił.

Po czterech latach dostał powołanie do kadry. Odmówił. "Wakacje"

Jeżeli chodzi o zagraniczne kierunki, bramkarz Legii po bardzo udanym sezonie nie może narzekać na brak ofert. Zainteresowanie piłkarzem wyraziła FC Kopenhaga, gdzie 20-latek mógłby zająć miejsce Kamila Grabary. Mógłby o też trafić do Serie A, a konkretnie do Romy. Tobiasz nie wyklucza takiej sytuacji, ale ma jeden podstawowy warunek. - W każdej informacji musi być ziarnko prawdy, sam o Romie dowiedziałem się z internetu i mocno się zdziwiłem. Na pewno nie chcę iść gdzieś, gdzie nie będę grać. To moment na kolejny krok - podsumował.