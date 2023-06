To już oficjalne. Mbappe sprawdzi się w nowej roli. Wielki zaszczyt

Kylian Mbappe w reprezentacji Francji debiutował w 2017 roku, a już rok później świętował z nią mistrzostwo świata na turnieju w Rosji. Walczył również na mistrzostwach Europy i wygrał Ligę Narodów. O sukcesie marzył także na mundialu w Katarze, gdzie zdobył aż osiem goli i w finale niemal w pojedynkę walczył z Argentyńczykami. Zdobył wtedy trzy bramki, ale nie uchronił zespołu przed porażką w rzutach karnych. Pokazał jednak, że jest prawdziwym liderem zespołu.

Kylian Mbappe nowym kapitanem Francuzów. "Udaje mu się wypełnić lukę"

Po mistrzostwach świata karierę reprezentacyjną zakończył dotychczasowy kapitan francuskiej kadry Hugo Lloris. Jasne stało się więc, że do tej roli potrzebny będzie ktoś inny. Wskazywano, że najbardziej zasłużyli na to Antoine Griezmann, który w kadrze gra od lat i jest niezwykle ważnym graczem, a także właśnie Kylian Mbappe.

Selekcjoner Didier Deschamps zdecydował, że to napastnik PSG będzie pełnił obowiązki kapitana. Opaskę nosił już w meczach eliminacji Euro 2024 przeciwko Irlandii i Holandii. Najwyraźniej czuje się w niej dobrze, bo dwukrotnie trafiał do siatki i asystował przy golu Griezmanna z Holandią. Odpowiedzialna rola wcale nie przeszkadza 24-latkowi, a wręcz przeciwnie. Potwierdził to inny francuski kadrowicz Ibrahima Konate.

- Jest w środku dwóch pokoleń - starszej i nowszej generacji piłkarzy. Udaje mu się wypełnić lukę między nami a nimi, ponieważ ze starszymi wygrywał już mistrzostwo świata. Ma świetne relacje z trenerem i przekazuje nasze potrzeby. Jest kapitalnym kapitanem, który nas jednoczy i cieszymy się, że go mamy - przekazał obrońca Liverpoolu w rozmowie z RMC Sport.

Mbappe ma na koncie już 68 meczów w koszulce reprezentacji i strzelił w nich 38 goli. Po raz kolejny opaskę kapitańską założy już w tym tygodniu. Francuzi 16 czerwca o 20:45 zmierzą się w meczu eliminacyjnym Euro 2024 z Gibraltarem. Z kolei trzy dni później czeka ich mecz z Grecją. Drużyna Didiera Deschampsa na razie przewodzi tabeli grupy B z sześcioma punktami na koncie.