Borek o skandalu na ślubie. Zbulwersowany. "To jest wiocha"

Jakub Kiwior i Claudia Kowalczyk pobrali się 10 czerwca. Żona piłkarza Arsenalu nie ukrywała później, że jest wściekła z powodu obecności niezaproszonych paparazzich pracujących dla tabloidów. Zasiadali w pierwszych rzędach kościelnych ławek. O jej reakcji pisały później kolejne media, wypowiadali się m.in. dziennikarze sportowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Borek o Dariuszu Szpakowskim: Jestem za mały! Jeszcze go usłyszycie

Borek reaguje na zdarzenie na ślubie Kiwiora

"Dziękuję dziennikarzom za zepsucie mi najważniejszego dnia w moim życiu, siadanie w pierwszych rzędach w kościele z aparatami jest totalnym brakiem szacunku. To miał być nasz dzień, spędzony w gronie najbliższych, bez otoczki medialnej. Nie wyraziliśmy zgody ani my, ani goście" - tak żona Kiwiora podsumowała sprawę na InstaStories.

Do sytuacji odniósł się Mateusz Borek w programie Kanału Sportowego "Moc futbolu". Prowadzący Michał Pol zajawił, że to Borek "znalazł cytat, który go zbulwersował". Zanim zaczął odnosić się do tematu, Przemysław Rudzki zwrócił uwagę, że żonie Kiwiora zapewne chodziło o paparazzich.

Stało się! Lewandowski nie jest już najdroższym polskim piłkarzem. 12 lat hegemonii

- Życzę państwu młodym pięknego życia. Ci ludzie, którzy tam wpadli bez zaproszenia, to nie byli dziennikarze. Natomiast umówmy się - to jest wiocha. To są cały czas kliki, to jest pogoń za kasą, za wszelką cenę naruszając czyjąś prywatność. Wydaje mi się, że po prostu miał Kiwior na weselu bardzo kulturalne towarzystwo. Wydaje mi się, że gdyby trafili na mniej kulturalne towarzystwo, to po prostu znajomi państwa młodych mogliby bardzo kulturalnie tych paparazzich z kościoła wyprosić. Zasada jest jedna: jak cię ktoś nie zaprasza, to nie idziesz - powiedział w programie.

Zniesmaczony Borek szyderczo odniósł się też do idei pracy paparazzich, której nie rozumiał. Przypomniał też sytuację z życia Anny Przybylskiej, znanej aktorki zmarłej w 2014 r., kiedy paparazzi obserwowali jej dom, gdy była ciężko chora.

Po czterech latach dostał powołanie do kadry. Odmówił. "Wakacje"

- Fajna praca. Pół życia stać za krzakiem i czekać i dokumentować czyjeś życie. Dla mnie to jest w ogóle absurd, dramat. Nie da się tego w jakiś sposób uporządkować prawnie. Wezwiesz policję i co ci powie policja? Nic. Sam będziesz chciał to załatwić, to za chwilę ktoś pójdzie na policję i cię zgłosi. Od momentu, kiedy obejrzałem film o Ance Przybylskiej, która była osobą fantastyczną, wesołą, kochają ludzi i życie i czuła, że jej droga się zbliża do końca, i dogasa, ta choroba zabrała jej dużo kobiecej godności, a ktoś tam dalej stał pod domem, bramką, ogrodem, robiąc dziewczynie zdjęcia, która już sama nie mogła chodzić, tylko była wieziona na wózku przez mamę czy Jarka (Jarosława Bieniuka, jej męża - przyp. red.), to po prostu nie znajduję słów, żeby opisać coś takiego. Zezwierzęcenie - stwierdził Borek.

Dziennikarz dodał na koniec, że "zgadza się z wpisem pani Kiwior", ale zaapelował też, by "nie nazywać tych ludzi dziennikarzami".