Zapomniane pionierki futbolu. Po prawie 50 latach zdobyły uznanie i znalazły sponsora

W 1975 roku odbyły się pierwszy turniej Pucharu Azji w piłce nożnej kobiet. W tym samym czasie powstała reprezentacja Nowej Zelandii, która jako absolutny debiutant i underdog nie dała szans rywalom i wygrała całe zawody.

Zapomniany sukces Nowej Zelandii. Stworzyły zespół i wygrały mistrzostwa

Wszystko zaczęło się w Anglii, gdzie późniejsza kapitanka reprezentacji, Barbara Cox, poznała swojego męża, Roya, grającego w rezerwach Queens Park Rangers. Po ślubie para w latach 70. wyjechała do Nowej Zelandii. Roy Cox znalazł tam pracę jako sekretarz klubu piłkarskiego Eden. Pewnego dnia dziewczyna jednego z zawodników podeszła do Anglika i zapytała się o utworzenie żeńskiej drużyny. - Zapytam swojej żony, czy zagra. Ona podejmie się wszystkiego - odpowiedział. Jak się okazało, miał rację. Barbara Cox podjęła się wyzwania i koniec końców stała się kapitanką pierwszej, historycznej drużyny reprezentacji Nowej Zelandii w piłce nożnej kobiet.

Drużyna w 1975 roku przystąpiła do Pucharu Azji w Hongkongu. W imprezie uczestniczyły zespoły gospodarza, Australii, Malezji, Singapuru i Tajlandii. Reprezentacja kraju stała się w pewien sposób rodzinnym biznesem - na boisku z opaską kapitańską biegała Barbara, natomiast selekcjonerem kadry został właśnie Roy Cox. Nowopowstały zespół przez turniej przeszedł jak burza, wygrywając 2:0 z Hongkongiem, 3:0 z Malezją i 3:2 z Australią w półfinale. W decydującym starciu Nowa Zelandia spotkała się z reprezentacją Tajlandii.

Jak wspomina sama zawodniczka, przed finałowym spotkaniem wszyscy kibice w Hongkongu obstawiali zwycięstwo tajskiej kadry. Ta została jednak rozbita przez Nowozelandki 3:1, a zwyciężczynie musiały uciekać do autokaru pod eskortą policji, która chroniła je przed wściekłym tłumem fanów rzucających butelkami i kamieniami.

Wydarzenie to było absolutnie wyjątkowe dla rozwoju żeńskiego futbolu. Niestety wyczyn reprezentantek Nowej Zelandii z czasem popadał w coraz większe zapomnienie, aż w końcu mało kto pamiętał o wielkich piłkarkach z 1975 roku. O tym, jak ważna była to chwila, postanowiła przypomnieć firma sportowa Puma, która wysłała list skierowany do zawodniczek z tamtych mistrzostw.

Po prawie 50 latach w końcu zyskały sponsora. "Umieściłyśmy nowozelandzki futbol na mapie"

Piłkarki po niemalże połowie wieku od tamtych wydarzeń uzyskały partnerstwo Pumy, która stała się oficjalnym sponsorem reprezentacji z 1975 roku. Kobiety czytając list od firmy, nie mogły ukryć wzruszenia. - To dla nas niezwykły zaszczyt powitać Was w drużynie Pumy. To dzięki Waszemu poświęceniu i determinacji piłka nożna kobiet w Nowej Zelandii urosła do takich rozmiarów, jakie ma obecnie. Walczyłyście przeciwko płciowym stereotypom, normom społecznym i starałyście się o uznanie, na które w pełni zasłużyłyście. Jesteście nie tylko pionierkami w historii nowozelandzkiej piłki, ale także prawdziwymi mistrzyniami w starania o równość między płciami i umocnienie pozycji kobiet - napisano.

Mistrzynie z 1975 roku po odczytaniu listu, przy którym nie brakowało łez, wypowiedziały się na temat tego, co czują po 48 latach od tamtego sukcesu. - Walczyłyśmy z wieloma przeciwnościami losu. Nasze słowa i protesty zamieniłyśmy w czyny na boisku i przywiozłyśmy ze sobą puchar. To my umieściłyśmy Nową Zelandię na piłkarskiej mapie świata - mówi wzruszona Carol Knox, członkini tamtego zespołu.

Cała akcja Pumy, która od teraz sponsoruje reprezentację z 1975 roku współgra z wydarzeniem, które będzie miało miejsce już niebawem. Chodzi oczywiście o mistrzostwa świata w żeńskiej piłce nożnej, które odbędą się w Australii i Nowej Zelandii. Jak podkreśla w wywiadzie Barbara Cox, ma nadzieję na to, że tegoroczny mundial kobiet będzie punktem zwrotnym w żeńskiej piłce w jej kraju. - Gdy męska kadra grała na mistrzostwach w 1982, byliśmy świadkami wzrostu o 20 proc. w kontekście liczby zawodników w drużynach młodzieżowych. Bardzo liczę na to, że kluby będą przygotowane na napływ młodych dziewcząt i chłopców w przyszłym roku po mundialu - powiedziała.