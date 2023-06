Legendarny stadion straszy wyglądem. Kiedyś mieścił 40 tys. widzów. Przebudowa stoi w miejscu

Górnik Wałbrzych przez wiele lat starał się o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej (wówczas I liga). Udało mu się to w sezonie 1982/83, gdy zajął pierwsze miejsce w dawnej II lidze. W debiucie na najwyższym szczeblu zajął szóste miejsce (był nawet mistrzem jesieni), a jego zawodnik Włodzimierz Ciołek został królem strzelców. Jednak od spadku w sezonie 1988/1989 zaczął osuwać się coraz niżej i obecnie gra w dolnośląskiej IV lidze (grupa wschód).

Stadion Miejski w Wałbrzychu gościł mecze ekstraklasy. Od wielu lat jest w ruinie

Od momentu powstania w 1946 roku Górnik rozgrywał domowe mecze na Stadionie Miejskim w dzielnicy Nowe Miasto. W czasach gry w najwyższej klasie rozgrywkowej zasiadało tam nawet 40 tysięcy osób (sporo z nich stanowili przyjezdni) co było imponującym wynikiem jak na liczące wówczas 140 tys. mieszkańców miasto.

Zmieniło się to w 1993 r., gdy nastąpiła fuzja z Zagłębiem Wałbrzych i powstał zespół KP Wałbrzych. Przeniósł się on na liczący 3,5 tys. miejsc Stadion Tysiąclecia, gdzie Górnik (powrót do tej nazwy nastąpił w sezonie 1997/98) rozgrywa domowe mecze do dziś.

Od tego czasu Stadion Miejski w Wałbrzychu niszczał i od lat nie nadaje się do tego, aby rozgrywać na nim mecze. Plany przebudowy pojawiły się już kilkanaście lat temu, lecz chodziło o to, aby przebudować obiekt na potrzeby lekkoatletyki. Zakładano również zmniejszenie pojemności do 1,5-3 tys.

Promyk nadziei na powrót do świetności pojawił się w 2022 roku, gdy Wałbrzych uzyskał dotację w ramach II edycji rządowego programu "Polski Ład". Na I etap modernizacji stadionu miało zostać przeznaczone blisko 40 milionów złotych. - To jest 100 procent środków, o które wnioskowało miasto - powiedział Michał Dworczyk, minister-członek Rady Ministrów, który dwukrotnie został wybrany na posła z okręgu wałbrzyskiego.

W marcu prezydent Roman Szełemej podpisał stosowne dokumenty i został ogłoszony przetarg, w którym miał zostać wybrany wykonawca. "Stadion przy ul. Chopina zostanie przebudowany do kategorii piłkarskiej III ligi oraz kategorii lekkoatletycznej IVA. Związane z tym wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki obejmują m.in. 400-metrową bieżnię okrężną, bieżnię prostą, rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznie do skoków wzwyż, o tyczce, w dal i trójskoku oraz rzutnie dla dyskoboli, młociarzy i oszczepników. Modernizacja boiska głównego wraz z areną lekkoatletyczną będzie polegać na wykonaniu nowej murawy trawiastej, systemu nawadniania i odwodnienia oraz nawierzchni sportowych bieżni z malaturą. Inwestycja zakłada budowę zadaszonych stalowych trybun, które powstaną po częściowej rozbiórce istniejących i wzmocnieniu skarpy" - przekazał Urząd Miasta Wałbrzych. Poza tym zmodernizowane miało zostać otoczenie obiektu, a także różnego rodzaju instalacje.

Na razie prace nie ruszyły, gdyż cały czas przeciąga się procedura przetargowa. Portal dziennik.walbrzych.pl przekazał, że niedawno już po raz piąty przedłużono termin składania ofert przez zainteresowane firmy, mają one na to czas do czwartku 15 czerwca. Plan zakłada wykonanie robót do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.