To dlatego Saudyjczycy zatrudnili Michniewicza. "Pomysł z premedytacją"

Z końcem grudnia Czesław Michniewicz rozstał się z reprezentacją Polski i od tamtej pory pozostawał na bezrobociu. Kilkanaście godzin temu gruchnęła informacja, że szkoleniowiec wraca do pracy, a jego następnym pracodawcą będzie niespodziewanie saudyjskie Abha FC. Sama prezentacja w nowym klubie wzbudziła lawinę komentarzy, zwłaszcza kiedy opublikowany został oficjalny materiał wideo. Okazuje się, że władze Abhy bardzo dobrze wiedziały, kogo sprowadzają do drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Najman znów dymi! Wyzywa do walki prawdziwą legendę

Polski trener zdradził powody zatrudnienia Czesława Michniewicza. "Wiedzą, kogo ściągają"

We wtorek gościem programu "International Level" był trener Mateusz Łajczak, który od kilku lat jest związany z saudyjskim klubem. 34-latek został zapytany o powody zatrudnienia Michniewicza w zespole Abhy. Nie pozostawił najmniejszych wątpliwości, że wybór był bardzo dobrze przemyślany.

- Kiedy sondowano w klubie kandydatów na nowego trenera, to bardzo mocno prześwietlono Czesława Michniewicza. Nawet ja zostałem zapytany na temat kilku kwestii, jeśli chodzi o trenera, więc Abha doskonale wie, jakiego szkoleniowca ściąga - przekazał.

Media: Gwiazdor Lechii dostał zaskakującą ofertę. Może zaliczyć głośny transfer do MLS

Zdradził, że celem klubu na przyszły sezon jest utrzymanie w Saudi Pro League. Podjęto zatem decyzję, że znając charakterystykę Michniewicza, uda mu się tego dokonać.

- Dla takiego klubu bardzo ważne w kontekście utrzymania może być budowanie zespołu od tyłu (...). Abha nie jest gigantem finansowym, dlatego tutaj nie będą przychodzili najlepsi piłkarze, ani z Arabii Saudyjskiej, ani z zagranicy. Jego celem na przyszły sezon jest utrzymanie, natomiast w dalszej perspektywie są to miejsca między szóstym a dziewiątym, żeby uzyskać stabilizację - zakomunikował Łajczak.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Mbappe ukorzył się przed Perezem. Tak mu zależy na transferze

- Przedstawiciele klubu poszukiwali trenera, który zacznie spokojnie pracę, budowę drużyny od tyłu i zabezpieczy dostęp do własnej bramki, bo w ubiegłym sezonie drużyna straciła bardzo dużo goli w lidze. Większość zespołów będzie miała zdecydowanie lepszych piłkarzy w ofensywie, dlatego z tego powodu pojawił się pomysł, aby zatrudnić takiego stratega, jakim jest Michniewicz - dodał.

Władze Abhy obserwowali Michniewicza podczas mundialu w Katarze. "Ma być receptą na zdobywanie punktów"

Łajczak zaznacza, że Michniewicz nie będzie za wszelką cenę bronił dostępu do własnej bramki. Władze Abhy chcą, żeby klub zdobywał punkty, dlatego 53-latek ma być odpowiednią osobą, która im to zapewni.

- Michniewicz nie będzie grał tylko defensywnie, ponieważ wiem, jak on pracuje. On dobiera taktykę na konkretnego rywala. To jest uwarunkowane detalami taktycznymi, które trener jest w stanie zdiagnozować po analizie przeciwnika - wyjaśnił

- On jest znany w Arabii, ponieważ graliśmy z jej reprezentacją na mundialu w Katarze. Ludzie w tym kraju interesowali się, jak grają Polacy. Widzieli mecze polskiej kadry, więc wiedzą, czego mogą się po nim spodziewać. To jest pomysł z premedytacją, a szkoleniowiec ma być receptą na zdobywanie punktów - podsumował.