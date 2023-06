Niespodziewany powrót. Były trener Lecha i Polonii przyjął zaskakującą ofertę

Jose Mari Bakero po raz ostatni trenerem był aż dziesięć lat temu - w 2013 roku. Wtedy w 33 spotkaniach poprowadził Juan Aurich. Ta przygoda była kompletnie nieudana i w kolejnych latach zajmował się pracą w strukturach młodzieżowych. W 2017 wrócił do FC Barcelony, gdzie od dwóch lat jest kierownikiem skautingu młodzieżowego.

Dziesięć lat odpoczynku od trenerki i Bakero powiedział dość - tak przynajmniej wynika z informacji dziennikarza Metodiego Szumanowa, który za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował, że Hiszpan 13 czerwca zjawi się w Bułgarii i podpisze dwuletni kontrakt ze Sławią Sofia.

Bakero polscy kibice najlepiej mogą pamiętać z jego pracy w Lechu Poznań. Hiszpan poprowadził poznaniaków w 51 meczach, a do najbardziej pamiętnych spotkań doszło na początku jego kadencji, gdy w Lidze Europy pokonał Manchester City (3:1), zremisował z Juventusem (1:1) i wygrał z RB Salzburg (1:0). W kolejnej rundzie Lech odpadł z SC Bragą, choć wygrał pierwszy mecz 1:0. Wcześniej Bakero prowadził Polonię Warszawa, gdzie zatrudnił i zwolnił go kontrowersyjny Józef Wojciechowski.

Sławia Sofia - legendarny bułgarski klub

Sławia Sofia jest jednym z dwóch bułgarskich klubów, który nigdy w historii nie spadł z najwyższej ligi (drugim jest Lewski Sofia). W swojej 110-letniej historii zespół siedem razy zdobył mistrzostwo kraju i osiem razy Puchar Bułgarii. W tych drugich rozgrywkach Sławia osiągnęła swój ostatni sukces, wygrała je w sezonie 2017/18. W rozgrywkach europejskich Bułgarzy też mają czym się pochwalić. Dwukrotnie wygrali Puchar Bałkanów, raz doszli do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów.

Dlaczego Bakero zdecydował się na powrót do pracy trenera? W dodatku w tak nietypowym miejscu do pracy jak Bułgaria, gdy od lat miał stabilną posadę w Barcelonie? Ta decyzja nie jest jasna. Być może przekonał go do tego... jego syn. Jon Bakero w barwach Sławii wystąpił 20 razy, ale z klubu odszedł po zakończeniu poprzedniego sezonu.

W minionych rozgrywkach Sławia Sofia zajęła ósme miejsce w lidze bułgarskiej.