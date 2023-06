Dramat legendarnego klubu. Miał awans na wyciągnięcie ręki. Wszystko popsuł kibic [WIDEO]

Do wielkiego skandalu doszło w trakcie meczu ostatniej kolejki Ligue 2 pomiędzy Girondins Bordeaux, którego bramkarzem jest Rafał Strączek i zespołem Rodez. Było to starcie o najwyższą stawkę dla obu drużyn. Pierwsza walczyła o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, a przeciwnicy o utrzymanie. Bliżej realizacji celu byli goście, którzy już w 23. minucie zdobyli bramkę za sprawą Lucasa Buadesa. To rozzłościło jednego z kibiców gospodarzy, który wbiegł na murawę i popchnął piłkarza. Ten upadł dość niefortunnie, uderzył głową o boisko i doznał wstrząsu mózgu. Sprawą natychmiast zajęła się Komisja Dyscyplinarna ligi i wyciągnęła surowe konsekwencje.

Dramat Girondins Bordeaux. Klub stracił szanse na awans przez kibica

Organ ukarał Girondins Bordeaux walkowerem, co ostatecznie pogrzebało marzenia o awansie do Ligue 1. Tym samym w przyszłym sezonie w najwyżej lidze zagrają Le Havre oraz Metz. Druga z drużyn do końca czekała na decyzję Komisji - w przypadku powtórzenia meczu i zwycięstwa Girondins Bordeaux mogła pożegnać się z drugim miejscem w tabeli i awansem.

Choć w Metz otwierają już szampana, to zespół Davida Guiona nie zamierza wywiesić białej flagi. W oficjalnym oświadczeniu klubu podkreślono, że władze złożą odwołanie do Francuskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Sportowego, by nakłonić organ do ponownego rozegrania spotkania. "Komisja Dyscyplinarna LFP wydała dziś orzeczenie nie tylko niezrozumiałe, ale i nieproporcjonalne, zarówno pod względem merytorycznym, jak i orzeczniczym. Bordeaux jak najszybciej skontaktuje się z CNOSF w celu obrony swoich praw i uczciwości sportowej" - czytamy w oficjalnym komunikacie na Twitterze.

Oprócz walkowera, Komisja nałożyła na drużynę także inne, surowe sankcje. Nie dość, że kolejny sezon gracze Bordeaux rozpoczną w Ligue 2, to jeszcze z ujemnym bilansem punktowym - zespołowi odebrano jeden punkt. Dodatkowo południowa trybuna Stade Matmut-Atlantique zostanie wyłączona z użytkowania na dwa mecze - w przypadku powtórzenia incydentu, kara może zostać zwiększona.

- Święto zostało zrujnowane. I to przez jedną osobę. Uważam to za godne ubolewania, rozczarowujące - mówił mer Bordeaux, Pierr Hurmic tuż po meczu.

Niespokojna kolejka w Ligue 2. Le Herve uniknęło problemów

Mecz Girondins Bordeaux z Rodez nie był jednym spotkaniem ostatniej kolejki Ligue 2, w którym doszło do kontrowersji z udziałem kibiców. Podobnie było w starciu Le Havre z Dijon FCO (1:0). Na kilka sekund przed końcowym gwizdkiem sędziego, fani zwycięskiej drużyny wbiegli na murawę, by świętować awans. Arbiter przerwał mecz, a po kilku minutach go wznowił, choć już bez udziału piłkarzy Dijon. Ci domagali się walkowera, ale ostatecznie incydent pozostał bez większych konsekwencji i Le Havre po 14 latach awansował do Ligue 1.