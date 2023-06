Media: Oto nowy właściciel Manchesteru United. Poszli na całość

O przejęcie udziałów w Manchesterze United od rodziny Glazerów zabiegali brytyjski miliarder Sir Jim Ratcliffe (szef grupy chemicznej Ineos) oraz szejk Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani z Kataru. Zagraniczne media informują, że "Czerwone Diabły" będą miały teraz katarskiego właściciela.

Nowy właściciel Manchesteru United. To katarski szejk

Manchester United wciąż marzy o powrocie na szczyt angielskiej i europejskiej piłki. Ostatnie mistrzostwo kraju wywalczył dziesięć lat temu, a Ligę Mistrzów wygrał 15 lat temu. Od 2013 r. udało się wygrać cztery trofea - Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty w 2016 r., Ligę Europy w 2017 r. i Puchar Ligi Angielskiej zimą tego roku. Na Old Trafford czują, że to za mało.

Od jakiegoś czasu kibice domagali się zmiany właściciela. Czuli, że z Glazerami będącymi u steru od 2005 r. więcej już nie osiągną. Właściciele postanowili, że będą szukać nabywcy. Po kilku miesiącach poszukiwań i negocjacji najprawdopodobniej go znaleźli.

Według katarskiej gazety "Al-Watan" nowym właścicielem "Czerwonych Diabłów" będzie szejk Jassim z Kataru. To syn byłego emira Kataru, szejka Hamada bin Khalifa Al Thaniego. Ale nie był zainteresowany przejęciem tronu po ojcu. W 2003 r. zrzekł się praw do tytułu emira na rzecz swojego młodszego brata Tamima.

W latach 90. szejk Jassim był podporucznikiem sił zbrojnych Kataru. Ma tytuł honorowego prezesa Qatar National Cancer Society (QNCS). Jest przewodniczącym wysokiego komitetu ds. koordynacji i działań następczych oraz przewodniczącym najwyższej rady ds. środowiska i zasobów naturalnych. Piastuje stanowisko mecenasa Akademii Aspire, która wychowała wielu katarskich sportowców i medalistów imprez międzynarodowych. Szejk Jassim należy też do Rady Powierniczej Qatar Foundation. Fundacja była kiedyś sponsorem FC Barcelony.

Doniesienia katarskiego dziennika potwierdził David Ornstein z "The Athletic". Katarczycy kupili Manchester United za 5 mld funtów. To mniejsza kwota niż żądana wcześniej przez Glazerów, którzy chcieli za przejęcie klubu 6,4 mld funtów. Według Ornsteina dużym atutem oferty szejka Jassima było to, że był w stanie przejąć od razu cały klub. Istotną rolę w negocjacjach miał tez odegrać Nasser Al-Khelaifi, prezes Paris Saint-Germain. Według angielskiego dziennikarza osobiście spotkał się z Glazerami i namówił ich do przyjęcia oferty z Kataru. Argumentował, że przejmująca "Czerwone Diabły" Nine Two Foundation szejka Jassima nie jest zależna od państwowego budżetu Kataru. Z kolei sam szejk Jassim ani razu nie rozmawiał z Glazerami. Sprawę negocjacji pozostawił swoim prawnikom i doradcom.

Konkurentem Katarczyków był Sir Jim Ratcliffe, miliarder, szef grupy chemicznej Ineos, drugi najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii. Jego majątek szacuje się na kwotę 30 mld funtów. Dziś jest właścicielem FC Lausanne-Sport i OGC Nice. Był zainteresowany wykupieniem Chelsea od Romana Abramowicza, ale jego oferta została odrzucona. W posiadaniu ma także grupę kolarską Team Ineos, a jego firma jest sponsorem zespołu Mercedesa w Formule 1. Według "The Athletic" Ratcliffe proponował Glazerom większą kwotę zakupu od szejka Jassima, ale przy stopniowym przejmowaniu klubu. Amerykanie chcieli sprzedać całość udziałów w MU od razu.

Wkrótce powinniśmy dostać oficjalne potwierdzenie sprzedaży Manchesteru United w ręce katarskiego szejka.