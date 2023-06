"Powiedzieli, że przez kilka dni mamy się nie golić 'tam na dole', a potem pokazać genitalia"

Komitet wykonawczy FIFA na miesiąc przed rozpoczęciem mistrzostw świata kobiet w 2011 roku zaakceptował nowe przepisy dotyczące weryfikacji płci. Tuż przed tamtym turniejem dwie zawodniczki Gwinei Równikowej - która była oskarżona o powołanie mężczyzn przez inne reprezentacje - wróciły do domu. Była reprezentantka Szwecji ujawniła brak profesjonalizmu FIFA w podejściu do tych badań.

"Zostałyśmy upokorzone". Czy tak powinien wyglądać proces FIFA?

Nilla Fischer od 2001 do 2022 roku zagrała aż 194 spotkania w reprezentacji Szwecji. Na mistrzostwach świata w 2011 roku odniosła ze swoją kadrą duży sukces - zdobyła brązowy medal. W swojej autobiografii i wywiadzie z "Aftonbladet" wspomniała jednak szokujące praktyki FIFA. Szwedka przyznała, że ten proces był odzierający z godności.

"Zostało nam powiedziane, że przez kilka dni mamy się nie golić 'tam na dole' a potem pokażemy swoje genitalia doktorowi" - pisała w swojej książce. "Nikt nie rozumiał, o co chodzi im z goleniem, ale zrobiłyśmy, jak nam kazano i myślałyśmy, jak do tego doszło? Czemu nas do tego zmuszają, czy powinnyśmy odmówić?" - wspominała. "Jednocześnie nikt nie chce przegapić okazji, żeby jechać na mundial. Musimy zrobić swoje nieważne jak chore i upokarzające to jest".

W wywiadzie z "Aftonbladet" wspominała szczegóły całego procesu. "Rozumiałam, co muszę zrobić, więc szybko ściągnęłam spodenki i majtki. Fizjoterapeuta skinął głową, powiedział, że wszystko się zgadza, a następnie spojrzał na lekarza, który stał odwrócony tyłem do moich drzwi. Gdy wszystkie dziewczyny w naszej drużynie zostały sprawdzone - czyli pokazały swoje genitalia - nasz doktor mógł potwierdzić, że reprezentacja Szwecji składa się wyłącznie z kobiet" - wspominała.

- Im więcej o tym mówię, tym bardziej myślę, że to było chore. Na początku myślałyśmy, że to żart, potem byłyśmy zszokowane. To nie powinno wyglądać w ten sposób - przyznała w rozmowie z telewizją SVT Sport.

Piłkarka przyznała też, że nie zgłosiła tego do związku. - Nie, przynajmniej nie o powstrzymaniu tego. Dostaliśmy takie wytyczne od FIFY i nie kwestionuję działań federacji, myślę, że poradziła sobie z tym sobie całkiem dobrze. Zrobiła, co musiała zrobić.

Do tej sprawy odniósł się też ówczesny lekarz kadry Mats Borjesson. - Na każdym turnieju potwierdzamy, że zawodniczki są kobietami, tak samo jak potwierdzamy, że mają zdrowe serca. Faktycznie wtedy była duża presja ze strony FIFA, żeby przeprowadzić te badania i wykonać je bardziej szczegółowo, więc zapewne wykryto kogoś, kto oszukiwał. Można zrozumieć, że te testy są nieprzyjemne, ale nie została wyrządzona żadna szkoda ze strony organizatora.

Nie pierwsza taka sytuacja. Kiedy FIFA wreszcie zmieni zasady?

Przepisy FIFA są ogólnodostępne. Czytamy w nich, że wykonanie szczegółowego badania powinno być ostateczną formą weryfikacji. Pierwszeństwo mają dokumenty z historią medyczną i badania pokazujące wskaźniki hormonalne. W teorii nowe przepisy miały w takim samym stopniu dotyczyć kobiet i mężczyzn, ale praktyka pokazuje coś innego i taki zarzut najczęściej pada ze strony piłkarek - że piłkarzy nie sprawdza się w ogóle.

Przed mundialem w 2015 roku niemiecka federacja dostarczyła FIFA dowód w postaci historii badań ginekologicznych swoich zawodniczek. Kierownik Doris Fitschen cytowana przez "Bild" powiedziała wtedy "Z radością potwierdzamy, że wszystkie nasze zawodniczki są kobietami", a pomocniczka Lena Goessling przyznała, że ona i jej koleżanki nie potrafiły brać tej sytuacji na poważnie.

W 2015 roku na stronie ESPN pojawił się bardzo krytyczny artykuł na temat tych zasad FIFA, który oskarżał światową organizację o branie na celownik wyłącznie kobiet. FIFA odniosła się w tamtym materiale do swojej polityki.

"FIFA wymaga, żeby drużyny wraz ze zgłoszeniem swojego składu podpisały zgodę na weryfikację płci zarówno w męskich jak i kobiecych rozgrywkach. Lekarz drużyny i/lub członek komitetu medycznego federacji są proszeni o potwierdzenie, czy zawodnicy biorący udział w danych rozgrywkach są odpowiedniej płci. Decyzja o ewentualnym dodatkowym badaniu należy do lekarza."

W 2019 FIFA obiecała zmienić zasady dotyczące weryfikacji płci. Federacja wciąż tego nie zrobiła. W sprawie Nilly Fischer przedstawiciele FIFA stwierdzili, że przyjęli do wiadomości jej komentarze na temat weryfikacji płci, ale na razie nie zadeklarowała żadnych działań w związku z tamtymi zdarzeniami.