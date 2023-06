Saudyjczycy się nie zatrzymują. Czas na trenerów. Chcą ściągnąć legendę

Kluby z Arabii Saudyjskiej stają się coraz poważniejszym graczem na rynku transferowym. Kilka miesięcy temu Cristiano Ronaldo przyszedł do Al-Nassr, a niedawno Karim Benzema zasilił Al-Ittihad. Wiele wskazuje na to, że dołączy do nich kolejna znana postać ze świata piłkarskiego.

Steven Gerrard znalazł pracę w Arabii Saudyjskiej. Zostanie trenerem Ettifaq

Steven Gerrard w październiku zeszłego roku został zwolniony z Aston Villi i od tego czasu pozostawał bez pracy. Był łączony choćby z reprezentacją Polski, a ostatnio ze spadkowiczami z Premier League, ale kończyło się tylko na spekulacjach.

Wygląda na to, że nowym miejscem pracy Anglika będzie saudyjski Ettifaq, siódmy zespół ostatniego sezonu tamtejszej ligi. W mediach społecznościowych przekazano, że trener jest już w Arabii i załatwia ostatnie sprawy przed podpisaniem umowy. Oficjalny komunikat wydaje się być formalnością.

Gerrard pojawił się w mieście Ad-Dammam w poniedziałek około południa czasu lokalnego. Później udał się do siedziby klubu, gdzie przez około dwie godziny rozmawiał z działaczami. Następnie wybrał się do nowego mieszkania, które opuścił około godziny 20:00.

43-latek zaczynał karierę szkoleniową w drużynach młodzieżowych Liverpoolu. W czerwcu 2018 roku objął Rangersów, których doprowadził do mistrzostwa Szkocji. Stamtąd odszedł do Aston Villi, miało to miejsce w listopadzie 2021 r.

Adam Buksa podopiecznym Stevena Gerrarda?

Choć Steven Gerrard nie został selekcjonerem reprezentacji Polski, to nie jest wykluczone, że nie niebawem nie będzie trenerem polskiego piłkarza. Spekuluje się, że zawodnikiem Ettifaq może zostać Adam Buksa, który ma za sobą dosyć rozczarowujący sezon we francuskim Lens.