Kolejna porażka Daniego Alvesa. Sąd był bezlitosny

Dani Alves przebywa w areszcie w Barcelonie, po tym jak sam zgłosił się na policję w styczniu 2023 roku w związku z oskarżeniami o gwałt. Brazylijczyk miał napastować seksualnie kobietę podczas imprezy w jednym z barcelońskich klubów 30 grudnia 2022 roku. 40-latek już czterokrotnie zmieniał zeznania i szuka kolejnych sposobów na wydostanie się zza kratek. Po raz kolejny sąd nie miał zamiaru mu ustępować.

Dani Alves próbuje wydostać się z aresztu. Sąd nie ma zamiaru odpuścić

W związku z zarzutami, jakie ciążą na byłym piłkarzu FC Barcelony, sąd zdecydował się umieścić go w więzieniu prewencyjnym. Jednym z głównych powodów takiej decyzji jest strach przed ewentualną ucieczką Brazylijczyka do ojczyzny, skąd nie będzie można go ekstradować. Ten twierdzi jednak, że nie ma zamiaru chować się przed sprawiedliwością i nie opuściłby nawet Barcelony, ponieważ mieszkają w niej jego dzieci.

Taki argument przedstawiali prawnicy byłego piłkarza, apelując do sądu o zwolnienie z aresztu do czasu rozprawy. Pierwszy raz odrzucono je jeszcze w maju, ale teraz "Marca" informuje, że sąd znów nie chciał wypuścić Alvesa nawet za ogromną kaucją. Prokuratura i sąd argumentują swoją decyzję przypuszczeniami, że zapewnienia 40-latka to tylko "fikcja" i zasłanianie się dziećmi.

To wszystko oznacza, że Dani Alves spędzi w areszcie jeszcze sporo czasu. Przebywa w nim już nieco ponad cztery miesiące, a w hiszpańskim systemie prawnym takie sprawy rozpatruje się od roku do dwóch lat. Jeśli zarzuty wobec niego zostaną potwierdzone, to czekają go kolejne lata za kratkami.

Hiszpańskie media informowały, że za napaść na tle seksualnym Alves może usłyszeć wyrok od czterech do nawet dwunastu lat pozbawienia wolności. Może czekać go również dodatkowa kara, ponieważ jest podejrzany o udział w przemycie papierosów na teren aresztu.