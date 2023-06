Cios dla Arabii Saudyjskiej. Podnieśli alarm. "Powtarzający się problem"

Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) przestrzegła piłkarzy z całego świata przed przenosinami do Arabii Saudyjskiej - donosi "The Mirror". Zdaniem organizacji pójście w ślady Cristiano Ronaldo czy Karima Benzemy dla wielu może być bardzo ryzykowne. Okazuje się, że w lidze saudyjskiej wielokrotnie dochodzi sporów między klubami a piłkarzami z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń. Poza tym piłkarze nie mają w tym kraju zapewnionej żadnej ochrony na poziomie związku.

FIFPro przestrzega piłkarzy przed wylotem do Arabii i pokazuje twarde dane. 50 przypadków naruszeń

Według raportów FIFA w ciągu ostatnich 12 miesięcy do Izby Rozstrzygania Sporów wpłynęło aż 50 zawiadomień w związku z naruszeniami kontraktów przez kluby z Saudi Pro League. Brytyjskie "The Athletic" opisało przypadek byłego piłkarza Nottingham Forest i Bournemouth Lewisa Grabbana. Napastnik dołączył zeszłego lata do Al-Ahli i jak twierdzi, zespół nie wypłacił mu należnych 400 tys. dolarów z tytułu wynagrodzenia oraz dodatkowej premii za podpis. W końcu Grabban rozwiązał kontrakt i czeka, aż klub przeleje mu zasądzone 1,2 mln dolarów odszkodowania.

Podobnych historii ma być więcej, a piłkarzom, grający w Arabii Saudyjskiej, bardzo trudno jest wygrać sprawę z nieuczciwymi pracodawcami. Przy saudyjskim związku piłki nożnej nie funkcjonuje bowiem żadna komórka, która zajmowałaby się takimi sprawami lub chociażby udzielała zawodnikom porad prawnych. W związku z tym FIFPro zaklasyfikowało notoryczne przypadki zalegania z wynagrodzeniami jako "powtarzający się problem". Tym samym umieściło Arabię Saudyjską obok Algierii, Chin, Rumunii i Turcji na liście krajów, których zaleca unikać.

Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zrzesza około 66 tysięcy piłkarzy z 65 krajów świata, również z Polski. Na co dzień reprezentuje interesy graczy w sporach z pracodawcami oraz monitoruje problemy piłkarskiego rynku pracy.