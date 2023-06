Usain Bolt znów nieuchwytny. Popis na Old Trafford. Znany bramkarz bezradny [WIDEO]

Soccer Aid to akcja charytatywna powstała w 2006 roku z inicjatywy Robbie'ego Williamsa oraz Jonathana Wilkesa. Do 2018 r. odbywała się co dwa lata, a od tego czasu corocznie. Głównym punktem wydarzenia jest mecz piłkarski pomiędzy drużynami Anglii oraz Soccer Aid XI (do 2018 r. Reszta Świata). Dochód przeznaczany jest na działalność brytyjskiego oddziału UNICEF.

W tegorocznym meczu, rozgrywanym na Old Trafford, również pojawiło się wiele gwiazd. W zespole Anglii zagrało kilku byłych reprezentantów kraju: David James, Gary Neville, Gary Cahill, Nicky Butt, Jack Wilshere, Paul Scholes i Jermain Defoe, a także aktor Tom Hiddleston, piosenkarz Liam Payne czy lekkoatleta sir Mo Farah. W drużynie Soccer Aid XI wystąpili między innymi Roberto Carlos, Patrice Evra, Francesco Totti, Nani, Hernan Crespo, Robbie Keane czy Usain Bolt, który był kapitanem zespołu.

To właśnie pochodzący z Jamajki sprinter był tym, który otworzył wynik spotkania. W 24. minucie dobiegł do prostopadłego podania i płaskim strzałem pokonał Jamesa. Ta bramka była dla niego wyjątkowa również dlatego, że jest zadeklarowanym kibicem Manchesteru United. Zresztą w ramach celebracji przyłożył palec wskazujący do głowy, naśladując Marcusa Rashforda, gwiazdora United.

Taki rezultat utrzymał się do przerwy. Niedługo po niej Anglia wyszła na prowadzenie po trafieniach Asy Butterfielda (aktor) oraz Scholesa. Później popis dał Keane, który w ciągu pięciu minut zdobył dwie bramki i Soccer Aid znów prowadziło. W 80. minucie wynik na 4:2 ustalił Kem Cetinay (prezenter TV), który popisał się efektownym rajdem.

Soccer Aid zebrało ponad 14 milionów funtów

Po zakończeniu spotkania drużyna Soccer Aid odebrała pamiątkową paterę, którą jako pierwszy podniósł Bolt. Dzięki tej wygranej poprawiła też swój bilans w klasyfikacji wszech czasów, w 12 dotychczasowych meczach odniosła siedem wygranych, przy pięciu zwycięstwach Anglii.

Po zakończeniu spotkania ogłoszono, że podczas tegorocznej zbiórki wpłacono 14 619 005 funtów. Tym samym łączna suma z darowizn zebranych od zainaugurowania Soccer Aid przekroczyła już 90 mln funtów.