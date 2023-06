Guardiola zaplanował odejście z City. Padła konkretna data

Pep Guardiola pracuje w Manchesterze City od 2016 r., ale dopiero w ostatnią sobotę po raz pierwszy wygrał z tym klubem Ligę Mistrzów. "The Citizens" po golu Rodriego w drugiej połowie pokonali 1:0 Inter.

"The Guardian" ogłosił plany Guardioli. Jeszcze dwa lata

To był drugi finał Champions League Manchesteru City za kadencji katalońskiego szkoleniowca. Pierwszy przegrali w 2021 r. z Chelsea. Guardiola na triumf w tych rozgrywkach czekał aż dwanaście lat. Wcześniej dwukrotnie dokonywał tego z Barceloną - w 2009 i 2011 r. Po raz pierwszy wygrał Ligę Mistrzów bez Leo Messiego w składzie.

Zdecydowanie lepiej wiodło mu się na krajowym podwórku. W ciągu siedmiu lat "The Citizens" pięciokrotnie zdobywali mistrzostwo Anglii, czterokrotnie Puchar Ligi Angielskiej oraz dwukrotnie krajowy puchar. Dorzucili do tego dwa Superpucharu. Wspomnieć należy również o sezonach z rekordową liczbą punktów. To jedyna drużyna w historii ligi, która osiągnęła magiczną granicę 100 "oczek". Dokonali tego w sezonie 2017/2018.

"The Guardian" podaje, że Guardiola zamierza kontynuować pracę na Etihad Stadium, lecz według ich informacji przedłużony niedawno kontrakt do 2025 r. będzie ostatnim Hiszpana. Dziennikarze przekonują, że szkoleniowiec zamierza popracować w Manchesterze City jeszcze dwa lata, a następnie opuścić klub po wygaśnięciu umowy.

W 413 spotkaniach w roli szkoleniowca klubu z Etihad Stadium wygrał 305 z nich i może pochwalić się średnią 2,33 punktu na mecz. Podobne wyniki osiągał przed laty w FC Barcelonie (2,36 pkt/mecz) oraz w Bayernie Monachium (2,41 pkt/mecz).