Henryk Kasperczak to jedna z największych postaci w polskiej piłce nożnej. Kapitalny zawodnik, który rozegrał 61 meczów w reprezentacji Polski i zdobywał z nią wicemistrzostwo olimpijskie oraz brązowy medal MŚ. Był również wybrany do jedenastki stulecia PZPN. Podczas kariery piłkarskiej występował m.in. w FC Metz, czy Stali Mielec. Może również pochwalić się niezwykle bogatą karierą trenerską. Aktualnie dochodzą do nas niepokojące informacje dotyczące jego zdrowia.

Henryk Kasperczak uległ poważnemu wypadkowi. Będzie poruszał się na wózku inwalidzkim

Jak nieoficjalnie podał "dts24", 76-latek uległ kilka dni temu wypadkowi na własnej posesji we Francji. Podczas koszenia trawnika, prowadzony przez niego niewielki traktor-kosiarka osunął się ze skarpy i przygniótł go. W wyniku zdarzenia miało dojść do złamań m.in. kości udowej. Były reprezentant Polski przeszedł już operację, natomiast przez najbliższe trzy miesiące będzie musiał poruszać się na wózku inwalidzkim. Czeka go również rehabilitacja.

Kasperczak po raz ostatni zasiadł na ławce jako trener w 2017 roku, kiedy był selekcjonerem Tunezyjczyków. W przeszłości prowadził również m.in. reprezentacje Mali, Maroko, czy Senegalu. Pracował też w Polsce, a konkretniej w Górniku Zabrze oraz Wiśle Kraków.

Do jego największych sukcesów trenerskich należą: wicemistrzostwo Pucharu Narodów Afryki z Tunezją, trzecie miejsce w PNA z Wybrzeżem Kości Słoniowej, dwukrotnie mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków oraz Puchar Francji z FC Metz. Obok Pawła Janasa i Jana Urbana był jednym z trzech Polaków, który uczestniczył w mistrzostwach świata jako trener i piłkarz.

Po zwolnieniu z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza był nawet gotowy objąć stery polskiej kadry. - Mogę powiedzieć o sobie, że jestem zdrowy, mam siły. Głowa wciąż dobrze pracuje. Gdyby prezes zadzwonił, to bym z nim rozmawiał. Jestem dyspozycyjny - mówił w rozmowie z "Super Expressem".