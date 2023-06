Szok w Białymstoku. Jagiellonia może wyprowadzić się z miasta

Wraz z przygotowaniami do kolejnego sezonu Ekstraklasy, poszczególne kluby muszą porozumieć się z właścicielami swoich stadionów w sprawie wynajmu obiektu na kolejny rok. Nie inaczej jest w Białymstoku, gdzie Jagiellonia od dłuższego czasu negocjowała ze spółką Stadion Miejski. Niestety po raz kolejny o porozumienie było bardzo ciężko i niewykluczone, że zespół z Podlasia zagra w zbliżających się rozgrywkach na nowym obiekcie.

Wielkie pieniądze za stadion

To nie pierwsza sytuacja, w której Jagiellonia nie może porozumieć się ze spółką Stadion Miejski. W ubiegłym roku byliśmy świadkami podobnej sytuacji, lecz ostatecznie obu stronom sporu udało się dojść do porozumienia. Według nieoficjalnych informacji klub zgodził się płacić ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie za wynajem obiektu, co w skali roku dawało ponad milion złotych.

Kolejne nieporozumienie. Jagiellonia nie zgodziła się na ofertę

Według informacji podawanych przez naszego redakcyjnego kolegę Jakuba Seweryna, w poniedziałkowe przedpołudnie władze Jagiellonii zdecydowały się na ryzykowny krok. Klub miał zrezygnować ze złożenia oferty wynajmu obiektu, choć termin zgłaszania się do spółki Stadion Miejski wygasł tego samego dnia w samo południe.

Tym samym niewykluczone, że w przyszłym sezonie piłkarze Jagiellonii nie będą grać w swoim mieście. W sieci pojawiły się już informacje, jakoby drugą opcją dla ekstraklasowego zespołu był stadion Polonii w Warszawie. W ten sposób Ekstraklasa wróciłaby na obiekt przy Konwiktorskiej szybciej, niż można było się spodziewać.

Choć termin składania ofert do spółki Stadion Miejski minął, nie jest wykluczone, że władze obiektu i klubu dojdą jeszcze do porozumienia. W najbliższych dniach kibice Jagiellonii mogą spodziewać się intensywnych negocjacji pomiędzy działaczami obu stron.