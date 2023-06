Nie żyje Silvio Berlusconi. Jedna z najbardziej wpływowych osób na świecie

Kilka dni temu media poinformowały, że Silvio Berlusconi ponownie trafił do szpitala, a w poniedziałek, w godzinach wczesnopołudniowych włoska agencja prasowa potwierdziła, że zmarł w wieku 86 lat. Chorował na białaczkę.

Silvio Berlusconi zmarł w wieku 86 lat. Ponad trzy dekady rządził w Milanie

Silvio Berlusconi to trzykrotny premier Włoch i główna postać tamtejszej polityki. W 2009 roku magazyn "Forbes" umieścił go na 12. miejscu najbardziej wpływowych ludzi świata. Przy sporcie działał równie prężnie. To były prezes i właściciel klubu piłkarskiego AC Milan w czasach triumfów Rossonerich w Lidze Mistrzów.

Były premier trafił do szpitala w miniony piątek, by przejść planowe badania związane z przewlekłą białaczką mielomonocytową, na którą cierpi od pewnego czasu. Dziś rano do placówki w Mediolanie przybyła jego rodzina. Przy jego pożegnaniu był obecny jego brat Paulo, a także dzieci - Marina, Eleonara, Barbara oraz Silvio.

Silvio Berlusconi był właścicielem AC Milan w latach 1986-2017. Przejmował go w czasach ogromnej korupcji we włoskim futbolu, a klub z San Siro został zdegradowany i miał ogromne problemy finansowe. Przyszłość klubu była poważnie zagrożona. Wtedy pojawił się legendarny Włoch, który wprowadził go na szczyt. Swoim futbolowym nosem wykazał się przy pierwszej okazji, zatrudniając Arrigo Sacchiego. Milan pod jego wodzą całkowicie zrewolucjonizował futbol i był jedną z najlepszych drużyn w dziejach futbolu.

"Stworzył najpiękniejszą erę w dziejach Milanu i włoskiej piłki klubowej" - napisał o nim Mateusz Święcicki, dziennikarz "Eleven Sports".

Polityk przez ponad 30 lat swoich rządów w Milanie jako właściciel - czasem również prezes - aż pięciokrotnie sięgał po Ligę Mistrzów. W XXI wieku dokonał tego dwa razy - w 2003 i 2007 roku. Ponadto Rossonerich osiem razy cieszyli się z mistrzostwa Włoch. Pozostałe trofea to: 5 Superpucharów Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar Włoch, 6 Superpucharów Włoch oraz 2 nieistniejące już Puchary Intertoto.

W swojej karierze Berlusconi był bohaterem licznych afer. Znany był również ze swojego ciętego języka. W 2008 roku nazwał Baracka Obamę "opalonym". Zarzucano mu korupcje, związki z mafią oraz skandale obyczajowe. Najgłośniejsza była sprawa określona mianem "bunga bunga". W 2010 roku, pełniąc stanowisko premiera Włoch, Berlusconi został oskarżony o udział w imprezach z paniami do towarzystwa. Ponadto miały być one nieletnie. W lutym 2023 roku sąd we Włoszech uniewinnił Berlusconiego oraz pozostałe 28 osób w tej sprawie.