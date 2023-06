Największy atencjusz mundialu powrócił. Niestety. Kibice oburzeni

Manchester City wygrał 1:0 z Interem w finale Ligi Mistrzów w Stambule. Zważając na wagę spotkania, na stadionie pojawiło się wiele znanych osobowości, w tym gwiazda Instagrama, kucharz Salt Bae, który znów starał się znaleźć w centrum zainteresowania.

Salt Bae wtargnął na murawę po finale Mistrzostw Świata

O Salt Bae w piłkarskim świecie dużo mówiło się po finale mistrzostw świata w Katarze. Wówczas kucharz wszedł na boisko po dekoracji zwycięzców i zrobił sobie kilka zdjęć z Pucharem Świata oraz argentyńskimi piłkarzami. Nachalne parcie na szkło nie spodobało się jednak odbiorcom tych scen.

Sceny w Stambule. Salt Bae znów miał zaszaleć

Choć po mundialu zastanawiano się, czy Salt Bae nie otrzyma zakazu udziału w najważniejszych wydarzeniach piłkarskich na świecie, kibice znów mogli go oglądać na trybunie VIP podczas finału Ligi Mistrzów w Stambule. Turek został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność zgromadzoną na arenie, a potem znów próbował swoich sztuczek.

Planem znanego kucharza było ponowne wtargnięcie na boisko po dekoracji i cieszenie się sławą wraz z piłkarzami Manchesteru City. Tym razem jednak się nie udało. Ochrona stadionu w Stambule była gotowa na tę sytuację i nie pozwoliła gwieździe wejść na murawę.

Salt Bae nie zamierzał się jednak poddawać. Następnego dnia Turkowi udało się wejść do hotelu, w którym mieszkali piłkarze City oraz całe grono oficjeli i byłych gwiazd piłki nożnej. Kucharzowi udało się więc zrobić wiele zdjęć wraz z m.in. Luisem Figo, Roberto Carlosem czy właścicielem "The Citizens" Mansourem bin Zayedem Al Nahyana. To ponownie wywołało burzę wśród kibiców, którzy publikowali niewybredne komentarze. "Nie dotykaj brazylijskiej gwiazdy!", "Widać, że szykował się do wejścia po Puchar Mistrzów", "Uzależniony od dotykania" - pisali kibice pod jednym z opublikowanych filmów.

Obecnie Salt Bae może pochwalić się 52 milionami obserwujących w mediach społecznościowych. Jego filmy za każdym razem lajkuje kilkaset tysięcy użytkowników, a wartość jego restauracji wyceniana jest na około 70 mln dol.