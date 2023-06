Kiwior wziął ślub. Żona się wściekła. "Dziękuję za zniszczenie najważniejszego dnia w życiu"

Krótka przerwa między końcówką sezonu 2022/2023 i meczami reprezentacji Polski była jedynym momentem, w którym Jakub Kiwior i Claudia Kowalczyk mogli bez pośpiechu sformalizować swój trwający od 2020 roku związek. Polski piłkarz i znana na całym świecie tancerka i instruktorka twerkingu wzięli ślub w Tychach, lecz nieproszeni goście popsuli całe wydarzenie.

Dziennikarze zajęli pierwsze rzędy

Mowa o dziennikarzach, którzy nie byli zaproszeni przez młodą parę na swój ślub, który odbył się w ostatni weekend. Mimo to część z zainteresowanych ceremonią przedstawicieli mediów przybyło do kościoła pod wezwaniem Marii Magdaleny, zajmując pierwsze rzędy i robiąc masę zdjęć. To nie spodobało się Kowalczyk, która postanowiła całą sytuację skomentować w mediach społecznościowych.

- Dziękuję dziennikarzom za zniszczenie mi najważniejszego dnia w moim życiu, siadanie w pierwszych rzędach w kościele z aparatami jest totalnym brakiem szacunku. To miał być nasz dzień spędzony w gronie najbliższych, bez otoczki medialnej. Nie wyraziliśmy zgody, ani my, ani nasi goście - napisała na InstaStories świeżo upieczona żona piłkarza Arsenalu.

Pewne miejsce w reprezentacji

Już za kilka dni Jakub Kiwior najprawdopodobniej wystąpi w pierwszym składzie reprezentacji Polski w meczach z Niemcami i Mołdawią. 23-letni zawodnik jest obecnie najlepszym polskim środkowym obrońcą, który pod koniec sezonu 2022/2023 wywalczył też miejsce w pierwszej jedenastce Arsenalu, do którego trafił w trakcie styczniowego okienka transferowego.

Przypomnijmy, że towarzyski mecz z Niemcami jest zaplanowany na piątek 16 czerwca. Cztery dni później podopieczni Fernando Santosa zagrają na wyjeździe z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024.