Amerykański dziennikarz zaczął pouczać Messiego. Internauci natychmiast go "zlinczowali"

Odejście Messiego z Paris Saint Germain było kwestią czasu. Mistrz świata przestał dogadywać się zarówno z zarządem, jak i z samymi kibicami paryskiego klubu, którzy wielokrotnie wygwizdywali piłkarza, zarzucając mu zbyt małe zaangażowanie w grę zespołu. Zaskakująca może być jednak drużyna, którą sam Argentyńczyk wybrał.

W ostatnim czasie szybko pojawiały się kolejne plotki i szczegóły dotyczące potencjalnego powrotu Messiego do FC Barcelony. Sam ojciec piłkarza w rozmowie z mediami mówił, że 35-latek chce wrócić do Katalonii. Jak się jednak okazało, wybór padł na MLS, a dokładniej Inter Miami, które kilka dni temu potwierdziło hitowy transfer w mediach społecznościowych.

Przyjście mistrza świata do zespołu Miami na antenie amerykańskiej telewizji Fox News skomentował dziennikarz tej stacji, Brian Kilmeade. Podczas piątkowego wydania programu "Fox & Friends" stwierdził, że jedynym mankamentem Messiego jest jego słaba znajomość języka angielskiego.

- Jedyne, o co się martwię, to to, że Messi nie potrafi mówić po angielsku, a ja chcę, aby usiadł tutaj i porozmawiał - powiedział Kilmeade, wyrażając nadzieję na obejrzenie, bądź nawet przeprowadzenie wywiadu z piłkarzem w tym języku.

Następnie dziennikarz zażartował, że nauczyć się angielskiego specjalnie dla Amerykanów zdołał sam David Beckham, który w 2007 roku przechodził do Los Angeles Galaxy. Był to oczywiście żart, zważając na to, że były piłkarz to urodzony w Londynie 115-krotny reprezentant Anglii. - Jedna rzecz na temat Davida Beckhama. Nauczył się angielskiego specjalnie dla nas, tylko z małym akcentem, w wieku 32 lat - powiedział. Żart ten nie spodobał się znacznej części kibiców, którzy postanowili wyrazić swoją dezaprobatę, lub brak zrozumienia dla tego dowcipu w internecie.

"Hej, Kilmeade, Messi nie musi znać angielskiego, za to ty, żyjąc w Miami, powinieneś nauczyć się hiszpańskiego. (70 procent mieszkańców tego miasta jest hiszpańskojęzyczny - przyp.red.) A Anglik już zna angielski, ty idioto" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Sam dziennikarz odniósł się do lawiny komentarzy, jaka na niego spadła. Napisał on, że nie wie, jak można było nie wyłapać jego oczywistego żartu.

"To jest przezabawne – po raz kolejny ludzie nie mają pojęcia, kiedy żartuję..." - czytamy na profilu Briana Kilmeade'a.