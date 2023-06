Tak Sergio Aguero zareagował na zwycięstwo Manchesteru City. Bezcenne

W trakcie sobotniego, finałowego spotkania Champions League drużyna Manchesteru City pokonała Inter Mediolan 1:0 i pierwszy raz w historii zdobyła najważniejsze klubowe trofeum na świecie. W hiszpańskojęzycznej telewizji ESPN mecz komentował Sergio Aguero, który po ostatnim gwizdku sędziego wyskoczył ze swojego stanowiska i szczerze cieszył się z triumfu "The Citizens".

Aguero to legenda Manchesteru City. Doczekał się pomnika

Sergio Aguero to bez wątpienia jedna z największych legend Manchesteru City. Argentyńczyk wraz z angielskim klubem sięgnął po pięć z dziewięciu tytułów mistrza Anglii, dokonując niemożliwego w szalonej końcówce sezonu 2011/2012 i strzelając decydującego gola w meczu z QPR.

Za dekadę doskonałej gry w barwach "The Citizens" działacze i kibice klubu postanowili go odpowiednio uhonorować. W 2022 roku przed Etihad Stadium stanął pomnik argentyńskiego napastnika, który jest pierwszym w ten sposób upamiętnionym piłkarzem z niebieskiej części Manchesteru.

Wielkie szczęście Aguero. Wciąż jest częścią Manchesteru City

W związku z dekadą gry na Etihad Stadium Aguero w czasie sobotniego finału Ligi Mistrzów szczerze wspierał dawnych kolegów z zespołu. Było to widać i słychać w jego komentarzu w hiszpańskojęzycznej wersji kanału ESPN, transmitującej spotkanie w Stambule.

Po ostatnim gwizdku sędziego Argentyńczyk najpierw nie mógł uwierzyć w ogromny sukces "The Citizens", by po chwili wyskoczyć ze stanowiska komentatorskiego i krzyczeć z radości. Pokazało to, jak bardzo połączony z klubem jest 35-letni napastnik, który latem ubiegłego roku oficjalnie zakończył sportową karierę.

Dla Manchesteru City jest to pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów w historii. Udało się to 15 lat po przejęciu klubu przez arabskich szejków, którzy za wszelką cenę starali się sięgnąć po wszystkie najważniejsze trofea w klubowej piłce.