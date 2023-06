Oficjalnie: Była gwiazda Legii kończy karierę. Wprowadził klub do Ligi Mistrzów

Nemanja Nikolić w sezonie 2015/16 zdobył 28 bramek w Ekstraklasie i został najlepszym królem strzelców od sezonu 1995/96, gdy Marek Koniarek strzelił 29 goli. Gdy po 22 kolejkach Nikolić miał 23 strzelone bramki to wydawało się, że może nawet pobić legendarny rekord Henryka Reymana, który zdobył 37 goli w 1927 roku. Jednak wtedy Nikolić wyhamował i do końca sezonu strzelił już tylko 5 bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Slisz trenuje z kadrą. Czy poznał już Kubę Błaszczykowskiego? "Czytałem jego książkę"

Wprowadził Legię do Ligi Mistrzów. Przerwał wieloletnią posuchę. Teraz kończy karierę

Legia zdołała utrzymać Nikolicia w swoim składzie i była to świetna wiadomość dla zespołu, bo to głównie dzięki jego bramkom warszawski klub w sezonie 2016/17 wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Był to pierwszy awans polskiego zespołu do tych rozgrywek od 20 lat. Nikolić w kwalifikacjach zdobył aż pięć z siedmiu bramek. W samej Lidze Mistrzów strzelił już tylko jednego gola, w szalonym meczu przeciwko Borussii Dortmund (4:8). Po zakończeniu rundy jesiennej odszedł do MLS, gdzie również strzelał jak na zawołanie.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Koniec wstydu. To województwo przestaje być piłkarską pustynią. Awans na 100-lecie klubu

Dzisiaj były król strzelców ligi węgierskiej, MLS i Ekstraklasy postanowił ogłosić koniec kariery. Ta decyzja nie dziwi. Nikolić w tym sezonie strzelił tylko jedną bramkę i nie potrafił przebić się do pierwszego składu ani w tureckim Pendiksporze, ani w cypryjskim AEK-u Larnaka. Piłkarz o swojej decyzji poinformował za pomocą mediów społecznościowych.

Emocjonalny wpis na Facebooku. Nikolić dziękuje kibicom i rodzinie

"Gdy o tym myślę, to tego słowa bałem się najbardziej. Od początku kariery byłem przerażony, że kiedyś będę musiał powiedzieć: to koniec! Zawsze się obawiałem tej myśli, bo wiedziałem, że kiedy będę kończył karierę, to będę musiał pożegnać się z tym, co kocham robić bardziej niż cokolwiek innego" - zaczyna swój wpis były piłkarz Legii.

"Futbol obok mojej rodziny był moim życiem - i jemu zawdzięczam swoje życie. Gdyby nie futbol to nie spakowałbym walizek, żeby spróbować swoich sił na Węgrzech i nie poznałbym wtedy dziewczyny, która teraz jest moją żoną i matką trójki moich dzieci. Gdyby nie futbol to nie poznałbym niezliczonych dobrych ludzi, którzy przez lata byli moimi kolegami z drużyny, przeciwnikami i przyjaciółmi. Jestem dumny ze swojej przygody, nigdy nie zapomniałem kim jestem, skąd przybyłem i za co walczę" - wspomina Nikolić.

Sensacyjne informacje. Paulo Sousa mocnym kandydatem do objęcia giganta

Piłkarz przyznaje, że zawsze w futbolu najbardziej kochał strzelać bramki i każdą z nich uważa za tak samo wartościową. Nieważne, czy padła w czwartej lidze serbskiej, węgierskim pucharze ligi, Lidze Mistrzów, czy nawet reprezentacji. Swój wpis zakończył klamrą.

"Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi przez te 15 lat, dziękuję rodzinie i bliskim, którzy zawsze we mnie wierzyli i mnie wspierali. Dziękuję wam węgierscy kibice za waszą gościnę i miłość, bo bez was ta historia nie byłaby kompletna. Czuję się spełniony. Dlatego odważę się powiedzieć: to koniec!"