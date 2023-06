Koniec wstydu. To województwo przestaje być piłkarską pustynią. Awans na 100-lecie klubu

W XXI wieku Olimpia Grudziądz zadomowiła się w I lidze niemalże na 10 lat. W sezonie 2014/2015 zajęła nawet czwarte miejsce w tych rozgrywkach. Z roku na rok Olimpia popadała w marazm i najpierw spadła do II ligi w 2018 roku, a trzy lata później do III ligi.

Olimpia Grudziądz awansowała do II ligi. Sukces na stulecie klubu

Było to także apogeum zapaści województwa kujawsko-pomorskiego. Region ten nigdy nie należał do potentatów, jeśli chodzi o piłkę nożną. W XXI wieku jednym klubu, który grał w ekstraklasie, był Zawisza Bydgoszcz w latach 2013-2015. W sezonie 2021/2022 województwo kujawsko-pomorskie stało się piłkarską pustynią. Na szczeblu centralnym, na którym występowało wtedy 52 kluby, ani jeden nie pochodził stamtąd.

Sezonie 2022/2023 również nie był lepszy, bo Olimpii Grudziądz nie udało się awansować do I ligi. Przegrała rywalizację o jeden punkt z Kotwicą Kołobrzeg, która w tym roku dotarła do półfinału barażów o I ligę.

To, co się nie udało Olimpii wtedy, udało się rok później. W sobotę Olimpia wygrała 1:0 z Błękitnymi Stargard Szczeciński i zapewniła sobie awans do II ligi. Po 33. kolejkach zespół prowadzony przez Bogusława Baniaka ma 73 punkty, o cztery więcej od Pogoni II Szczecin. Powrót klubu na szczebel centralny zbiegł się zresztą z obchodami 100-lecia jego istnienia.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Województwo kujawsko-pomorskie to piłkarska pustynia

To nie jedyny sukces znanego przedstawiciela tego regionu. Z niebytu wraca Elana Toruń, która awansowała do III ligi. Jeszcze nie dawno klub był o krok od bankructwa. Rok temu Elana wycofała się z rozgrywek, ale zaczęła od IV ligi, gdyż na tym poziomie grały jej rezerwy. Jeszcze niedawno była blisko awansu do I ligi.

Na tle innych województwo kujawsko-pomorskie i tak wygląda dramatycznie pod względem piłki nożnej.

Kluby z województwa kujawsko-pomorskiego w sezonie 2023/2024