Czarodziej Świderski. Jak on to zrobił?! Cudowna asysta Polaka [WIDEO]

Karol Świderski w tym sezonie zagrał 16 z 18 dotychczas rozegranych meczów MLS. Polak strzelił w nich pięć goli i zanotował trzy asysty. Jego drużyna - której barwy reprezentują jeszcze Jan Sobociński i Kamil Jóźwiak - obecnie zajmuje 10. miejsce w Konferencji Wschodniej.

Piękna asysta Świderskiego. Jak on to skleił?!

W 17. minucie meczu z Seattle Sounders drużyna Świderskiego przegrywała już 0:1. To właśnie wtedy Polak otrzymał podanie od Ashleya Westwooda. Okazało się ono jednak trochę za mocne i wydawało się, że piłka wyjdzie na aut bramkowy. Świderski dał jednak radę kopnąć ją w taki sposób, że utrzymał ją w boisku, zgubił obrońcę, a następnie dograł do niekrytego kolegi z drużyny, któremu pozostało jedynie oddać celne uderzenie. To się udało i Charlotte FC mogło cieszyć się z remisu.

Asystą Polaka zachwycili się wszyscy. Kibice, komentatorzy i eksperci. Aczkolwiek niektórzy zauważają, że piłka mogła w tej sytuacji jednak opuścić boisko. Innego zdania był jednak sędzia, który zaliczył bramkę, dzięki czemu Polak może dopisać na swoje konto trzecią asystę w tym sezonie.

Świderski z powołaniem. Santos na niego postawi?

Teraz Karol Świderski przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski, która zmierzy się towarzysko z Niemcami, a następnie zagra mecz eliminacyjny do Euro 2024 przeciwko Mołdawii. Dotychczas Świderski zagrał w obu spotkaniach za kadencji Fernando Santosa, w dodatku w starciu przeciwko Albanii to właśnie piłkarz Charlotte FC zdobył zwycięską bramkę.

Karol Świderski rozegrał już 21 meczów w reprezentacji Polski. Najwięcej w swojej karierze reprezentacyjnej zawdzięcza Paulo Sousie. To właśnie za tego selekcjonera debiutował w kadrze i odwdzięczał mu się bramkami. Za kadencji Portugalczyka w barwach narodowych zdobył sześć z dziewięciu bramek, a aż pięć z nich w eliminacjach do mundialu w Katarze. Bardzo dobrze wyglądała jego współpraca z Robertem Lewandowskim. W najbliższych miesiącach okaże się, czy w podobny sposób jego umiejętności będzie umiał wykorzystać Fernando Santos.