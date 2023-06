Guardiola był wściekły. Po meczu wypalił do FIFA i UEFA. "Pomyślcie" [WIDEO]

Pep Guardiola w końcu wygrał Ligę Mistrzów. Gdy zaczynał swoją pracę w angielskim potentacie w 2016 roku, to zapewne nikt nie spodziewał się, że na to osiągnięcie będzie musiał czekać tak długo. To pierwsza wygrana Guardioli w tych rozgrywkach od sezonu 2010/11, gdy zdobywał to trofeum z Barceloną.

Guardiola z apelem do FIFA i UEFA. Chodzi o terminarz

Szkoleniowiec Manchesteru City nie ukrywał swojej ogromnej radości z wygrania Ligi Mistrzów. W trakcie dyskusji z dziennikarzami telewizji BT rozwodził się nad minionym sezonem.

- Myślę, że było nam to zapisane w gwiazdach, że ten sezon będzie nasz. No i to zrobiliśmy! Ten pie****ny puchar jest tak trudny do wygrania. To niemożliwe - powiedział.

Guardiola przyznał, że ten sezon był bardzo długi i potrzebuje przerwy. Wtedy zwrócił się z apelem do UEFA i FIFA. - Większość z tych gości jedzie na kadrę, żeby zagrać jeszcze jakieś mecze, więc szczerze... - powiedział i zaczął się pukać w głowę, a po chwili dodał - Szczerze, UEFA, FIFA, pomyślcie o tym. Premier League skończyła się 2-3 tygodnie temu, a teraz muszą wrócić do gry. Ci goście będą mieli 2-3 tygodnie wolnego, a potem zaczyna się kolejny sezon. Żądamy od nich coraz więcej. To za dużo - skwitował.

Świetny sezon Manchesteru City. Wygrali najważniejsze trofea

Manchester City zdobył potrójną koronę. Poza Ligą Mistrzów drużyna Guardioli wygrała też Premier League - choć bardzo długo wydawało się, że tej sztuki dokona Arsenal - oraz Puchar Anglii. Jedyne rozgrywki, w których Manchester City nie wygrał na krajowym podwórku to Puchar Ligi oraz Tarcza Wspólnoty.

W rozmowie z telewizją BT Guardiola przyznał, że na razie nie ma siły, żeby mówić o planach. - Kolejny sezon to kolejny sezon. Oczywiście znów zaczniemy od zera, ale to jest nasza praca. Teraz idziemy do hotelu, gdzie będziemy świętować z rodzinami i przyjaciółmi - zapowiedział.

Premier League terminarz kolejnego sezonu ogłosi 15 czerwca. Pierwsze mecze zostaną rozegrane w drugim tygodniu sierpnia, ale oczywiście piłkarze do treningów wrócą szybciej.