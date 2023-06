Inter Mediolan przegrał z Manchesterem City w finale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów 0:1. Autorem jedynego gola w tym meczu był w 68. minucie Rodri. Światowe media wskazały już boiskowego antybohatera, a został nim nie kto inny, jak Romelu Lukaku. Reprezentant Belgii nie wykorzystał kilku dogodnych sytuacji, które mogły pozwolić Interowi doprowadzić do dogrywki. Popularny dziennikarz nie uwierzył, kiedy zobaczył jedną z nich.

Mateusz Borek zareagował na wpadkę Lukaku. Wymownie. "Incredible"

Belgijski napastnik pojawił się na placu gry w 57. minucie, kiedy zastąpił niewidocznego Edina Dżeko. Po wejściu na plac gry 30-latek był ruchliwy, szukał sobie miejsca do oddania strzału, a ponadto szukała go również piłka. Zawodziła jednak skuteczność. I to nawet bardzo. Kiedy w końcówce meczu Lukaku nie trafił do bramki z odległości kilku metrów, trafiając w Edersona, zaprzepaścił szanse Interu na dogrywkę.

Transmisję z finałowego starcia LM przeprowadziła telewizja TVP. Nie zabrakło zatem meczowego studia, w którym eksperci dyskutowali na temat boiskowych sytuacji. Jego gościem był m.in. Jerzy Brzęczek, który w pewnym momencie zapomniał, że jest na wizji. Prowadzący program Mateusz Borek nie mógł uwierzyć, kiedy zobaczył niewykorzystaną przez Lukaku sytuację. - Incredibile, incredible - zakomunikował, prezentując wymowną reakcję.

Bardzo dobrze w finale pokazał się za to Szymon Marciniak. Polski arbiter, który został w ostatnim czasie bohaterem mediów, ze względu na burzę związaną z udziałem w konferencji "Everest" organizowanej przez kontrowersyjnego polityka Sławomira Mentzena, stanął na wysokości zadania i po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Jego pracę docenili również zagraniczni eksperci.